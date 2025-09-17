Медия без
1000 лв. става глобата за дете, пуснато вечер навън без родител

Райският газ почти се приравнява по тежест на наркотиците

Днес, 06:40
Депутатите затягат глобите за родители с надежда да дисциплинират децата.
Родител, който остави детето си само̀ на обществено място във вечерните часове, ще бъде глобяван най-малко 1000 лв. Максималната глоба за такова нарушение става 3000 лв., а при повторно нарушение ще достига 5000 лв. Това са част от измененията в няколко закона, внесени от група народни представители, начело с Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС. Повод за тях станаха проблемите с въведените забрани за употреба на райски газ.

Според закона за закрила на детето, децата до 14-годишна възраст не могат да посещават обществени места след 20,00 ч. без родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за тях. За децата, които са навършили 14 г., но нямат навършени 18 г., забраната е след 22,00 ч. Глобите за родител, допуснал нарушение на тези правила, сега са значително по-малки от предлаганите - между 300 и 500 лв. за първо нарушение, и от 500 до 1000 за повторно.

Депутатите предлагат и допълнителен текст, който казва, че родителите трябва да придружават децата си в ресторанти и места за развлечения след 20,00 ч., ако детето е под 14-годишна възраст и съответно след 22,00 ч., ако то е под 18 години. В противен случай, глобите за тях ще бъдат в размер от 2000 до 5000 лв., а повторно нарушение може да достигнат и 10 000 лв.

Значително се завишават и санкциите за собствениците на ресторанти и обекти на обществени места, които допуснат на тяхна територия деца без придружител между 22,00 ч. и 6,00 ч. За тях глобите ще бъдат между 5000 и 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лв. Към момента, тези глоби са между 2000 и 5000 лв. за първо и от 5000 до 10 000 лв. за второ нарушение.

Вече обявеното намерение да се въведе до 5 г. затвор за придобиване, притежание и разпространение на диазотен оксид (райски газ) извън приложението му за медицински цели също е включено в пакета от промени. И тук е предвидена глоба до 5000 лв. Така употребата на райски газ почти се изравнява по тежест на наказанието с тези за наркотици. За сравнение, НК предвижда затвор от 1 до 6 г. за производство, преработка или притежание на рискови наркотични вещества с цел разпространение, и от 2 до 8 г. за високорискови наркотици. 

За пръв път в закона за движение по пътищата ще се запише и че на водачите е забранено да управляват пътно превозно средство след употреба на райски газ. Въвежда се и забрана да се предоставя пътно превозно средство на водач, употребил райски газ, като навсякъде употребата на райски газ се добавя към различните забрани и санкции за шофиране при употреба на алкохол и наркотични вещества.

Заедно с тези строги наказания, депутатите предлагат сегашните забрани в закона за здравето за употребата на райски газ да отпаднат. Така от закона ще изчезнат въведените преди само три години текстове, според които продажбата на райски газ и употребата му на обществени места са забранени.

