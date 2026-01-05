Увеличава се възрастта за безплатна HPV ваксина

От тази година се осигурява безплатна ваксина срещу човешки папилома вирус и за момичета от 15 до 18 ненавършени години, като досега възрастовата граница беше по-ниска. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването.

Ваксината се осигурява в рамките на Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025-2030 г., като досега имунизацията беше възможна за момичета от 10 до 15 ненавършени години и за момчета от 10 до 14 ненавършени години. Имунизацията срещу HPV е препоръчителна и се прилага по желание на родител/настойник от общопрактикуващи лекари, педиатри и акушер-гинеколози, работещи по програмата.

При деца на възраст под 15 г. се прилагат две дози от HPV ваксината (с интервал 6-12 месеца между тях). При момичета на възраст 15 г. и нагоре се прилагат три дози от ваксината (с интервал 1-6 месеца между първата и втората доза и 3-6 месеца между втората и третата доза). Имунизацията се счита за завършена след поставяне на необходимия брой дози за съответната възраст.

HPV е най-честата сексуално-предавана вирусна инфекция и е основната причина за рак на маточната шийка и възможен причинител на други онкологични заболявания при жените и мъжете. Имунизацията срещу HPV e ефективна и безопасна, допълниха от пресслужбата.

Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешкия папилома вирус 2025 – 2030 г. беше приета от Министерския съвет през април 2025 г.