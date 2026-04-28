Общинска болница излиза за продажба

Общинската болница в Горна Оряховица МБАЛ "Св. Иван Рилски" може да бъде обявена за продажба поради липса на персонал. Това съобщава БНТ, цитирайки управителя на лечебното заведение д-р Иван Иванов. Според него, това е единственият начин да се реши проблемът с хроничния недостиг на лекари и медицински специалисти. Болницата има натрупани от години задължения. Идеята за приватизация обаче вече предизвика недоволство в града, а в четвъртък ще има и протест.

Болницата в Горна Оряховица обслужва пациенти от пет съседни общини. В нея работят около 250 души, а недостигът на медицински кадри от години затрудняват работата ѝ. Началникът на хирургичното отделение д-р Пламен Маринов например идва тук на работа, за да развива високотехнологична миниинвазивна хирургия. Непрекъснато обаче има напускащи колеги. "Това е една доста сложа оперативна дейност, който изисква специфична подготовка и екип," обяснява д-р Маринов.

Очаква се до няколко седмици да напусне и началникът на едно от най-печелившите отделения – Първо вътрешно и така болницата да инкасира допълнителни загуби. Това, според управителя ѝ, я обрича на фалит. „В момента, в който нещата станат крайно несигурни, поради напускане на един или двама водещи специалисти и срив във финансовите потоци, които подсигуряват трудовите възнагражденията и всичко останало, много от специалистите ще си тръгнат,“ прогнозира д-р Иванов. Той смята, че единственият шанс болницата да продължи да съществува е да бъде поета от частен инвеститор. Голяма верига лаборатории вече е заявила желание да я купи, затова в четвъртък общинският съвет ще разгледа предложението лечебното заведение да бъде включено в плана за приватизация. Част от съветниците обаче са против.

"Ние не знаем какво ще се случи с тази болница, нямаме никакви гаранции, никаква сигурност. Ами ако въпросният инвеститор реши, че на мястото на тази болница трябва да е примерно болница за естетична хирургия, какво се случва. В обществото се насажда едно мнение за задкулисно продаване на болницата," коментира общинският съветник Георги Бижев. Според него общинската болница не работи на загуба и в нея е инвестирано през годините.