Новите правила за телемедицина са в сила от днес

България вече има първи официални правила за телемедицина, похвалиха се от здравното министерство след обнародването днес на Наредбата за медицинска помощ от разстояние.

Документът предвижда телемедицината да се прилага само когато може да бъде осигурено ниво на безопасност, еквивалентно на присъствения преглед. Решението за дистанционна консултация ще се взема от медицинския специалист въз основа на клинична преценка за всеки конкретен случай. Комуникацията между лекар и пациент ще е както в реално време (синхронна), така и с отложен обмен на данни (асинхронна помощ), а лечебните заведения ще могат да създават съвместни центрове за медицинска помощ от разстояние.

Задължително ще е документирането на всички услуги в Националната здравноинформационна система. Всеки електронен преглед ще се вписва в цифровото досие на пациента, за да се гарантира пълна проследимост на лечението. Контролът върху тези дейности ще се упражнява от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Новата регулация изрично забранява дистанционното извършване на дейности, изискващи задължителен физически контакт, като водене на раждане, установяване на смърт и специфични дентални интервенции.

"С приемането на наредбата се прави ключова стъпка към модернизацията на българското здравеопазване, като се осигурява по-бърз и лесен достъп до качествена медицинска грижа независимо от местоположението на пациента", посочват от МЗ. Експерти обаче вече критикуваха новите правила като неизпълними и създаващи допълнителна бюрокрация.

Д-р Николай Христов, личен лекар и председател на регионалното сдружение на общопрактикуващите лекари във Варна, коментира наскоро пред БНР, че наредбата ще взриви систмата, тъй като въвежда куп нови изисквания. Според него всеки лекар, който реши да се впусне в телемедицината, ще бъде допълнително финансово натоварен - да си купи сертифициран софтуер, с договор за поддръжка, абонаменти и т.н. "За да получиш помощ от разстояние, първо, се въвежда график. Не можеш да ми се обадиш, когато те заболи коремът. Трябва да се обадиш, когато ми е графикът за оказване на помощ от разстояние. Второ, трябва да подадеш предварителна заявка, в която да обясниш за какво става дума. Преди да имаш право да подадеш заявка, трябва да си дал информирано съгласие, че си съгласен на телемедицинска дейност. Съответно такава помощ могат да получат само хората, които са дали съгласие", коментира той.

"Ако тази наредба влезе в сила, единственият начин лекар да предоставя консултации от разстояние е да се намира в бункер в лечебно заведение, което е инвестирало в инфраструктура с абсурдни изисквания", коментира и Мария Шаркова. "Няма никакво обяснение - нито правно, нито свързано с формалната логика, да се ограничи достъпът до подобни консултации чрез тяхното монополизиране в рамките на един-единствен комуникационен канал", смята тя.