Вестител представи Balkans Digital Gateway

Атина, 10 ноември 2026 г.

Вестител, доставчик на телекомуникационни услуги в България и Гърция, официално представи на гръцкия пазар проекта Balkans Digital Gateway. Телекомуникационната инфраструктура свързва Гърция с България и Румъния, укрепва международната свързаност на страната и открива нови възможности за бизнеса и телекомуникационните оператори.

Презентацията се състоя в Атина в четвъртък, 5 ноември. В центъра на събитието бяха перспективите на Гърция като цифров хъб, значението на свързаността между пазарите в Югоизточна Европа и възможностите, които създава съвместното развитие на оптичните мрежи и центровете за данни.

В панелна дискусия участваха Акис Маркатос, заместник- председател на Гръцката комисия по далекосъобщенията и пощите (EETT), Александрос Бехракис, Изпълнителен директор на Digital Realty Greece, и Валентин Величков, Изпълнителен директор на Вестител. Дискусията беше модерирана от журналиста Димитрис Малас. Събеседниците разгледаха ролята на трансграничната свързаност за конкурентоспособността на Гърция и Югоизточна Европа, бизнес възможностите от свързването на мрежи и дейта центрове, както и какво е необходимо, за да бъдат привлечени допълнителни инвестиции в региона.

Участниците обсъдиха ползите за компаниите, които работят в няколко държави, значението на алтернативните маршрути за пренос на данни за надеждността на услугите и изискванията към свързаността, породени от разрастването на облачните технологии и изкуствения интелект. Те поставиха и въпроса как инвестициите в инфраструктура могат да осигурят на бизнеса по-голям избор и по-качествени услуги, както и кои приоритети биха укрепили позициите на региона в европейската цифрова икономика в следващите години.

Balkans Digital Gateway е ключов елемент от стратегията на Вестител за региона. Проектът е съфинансиран от европейския Механизъм за свързване на Европа (CEF Digital) и ще изгради високоскоростна оптична магистрала с алтернативни маршрути за по-висока надеждност. Целта е да се свържат Егейско и Черно море и да се заздрави цифровият коридор от юг на север към Централна и Северна Европа.

При представянето на проекта Изпълнителният директор на Вестител Валентин Величков подчерта значението на по-тесните цифрови връзки между Гърция и България за изграждането на по-силен регионален пазар. Според него споделената инфраструктура и по-широкият избор на международни връзки могат да помогнат на компаниите да работят отвъд границите и да направят региона по- привлекателен за инвеститорите.

Първата фаза на Balkans Digital Gateway вече е в ход с общ бюджет от 24 млн. евро, от които 10,1 млн. евро европейско финансиране по Споразумение за безвъзмездна помощ с Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифровизация (HaDEA). Според графика, представен на събитието, инфраструктурата от първата фаза се очаква да бъде готова за пренос на услуги през 2028 г.

Дейностите включват изграждане на нови оптични трасета между България и Гърция, модернизиране на съществуващата връзка София– Солун и инсталиране на съвременни DWDM оптични системи за пренос. Тази технология увеличава капацитета на мрежата, като позволява по едно оптично влакно да се предават едновременно няколко сигнала.

По-широките планове на Вестител включват около 1500 км нова инфраструктура, реконструкция на около 500 км съществуваща инфраструктура и внедряване на DWDM системи в мрежа с дължина над 5000 км и общ капацитет до 200 Тб/с.

Плановете за следващата фаза, с хоризонт на планиране 2027–2029 г., предвиждат подводна връзка между Атина и Солун и наземна връзка между Русе и Букурещ. В дългосрочните си планове Вестител обмисля и нова подводна система в Черно море към Румъния и Украйна.

Разширяването на Вестител в Гърция включва и нова високоскоростна точка на присъствие (PoP) в съоръженията на Digital Realty в Атина. Връзката с екосистемата от дейта центрове е част от по-широкото разширяване на регионалната мрежа на компанията и ще даде на клиентите повече възможности за достъп до международни мрежи и цифрови услуги.

Digital Realty представи гледната точка на бранша на дейта центровете и подчерта ролята на свързаността за развитието на информационната инфраструктура. Достъпът до надеждни високоскоростни мрежи може да подпомогне използването на облачни услуги и услуги с изкуствен интелект, както и дейността на компании, опериращи в няколко държави.

Balkans Digital Gateway е проектиран като мрежа с отворен достъп и неутралност по отношение на операторите. Тя е предназначена за телекомуникационни оператори, доставчици на интернет и облачни услуги и за бизнеса, който се нуждае от надеждна международна свързаност. Проектът цели да разшири избора на тези клиенти и да допринесе за по-конкурентни услуги на едро.

Вестител вече предлага оптични преносни връзки от 10G, 100G и 400G, Ethernet услуги, международен интернет достъп, защита от DDoS атаки и достъп до точки за обмен на интернет трафик. Balkans Digital Gateway дава на компанията по-стабилна платформа за разширяване на услугите ѝ в Гърция и за подкрепа на нови бизнес партньорства в Югоизточна Европа.

За Вестител

Вестител предоставя услуги за свързаност на международни и регионални телекомуникационни оператори, бизнес клиенти и организации. Част от Групата на Овергаз, компанията работи в България и Гърция от 2003 г. Тя притежава международна оптична мрежа с преносен капацитет Nx100G, повече от 3000 км магистрална мрежа и над 40 точки на присъствие.