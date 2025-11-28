"Вестител" започва изграждането на Балкански дигитален портал 

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Българската компания "Вестител" обяви старта на мащабен инфраструктурен проект, който ще свърже четири столици - София, Атина, Букурещ и Скопие, в мощна високоскоростна цифрова мрежа. "Балкански дигитален портал" (Balkan Digital Gateway, BDG) е инвестиция за 24 млн. евро, подкрепена от ЕК по програмата "Свързана Европа".

Проектът има три основни "стълба". Ще бъде изградена изцяло нова телекомуникационна инфраструктура с дължина 600 км по трасето Бургас/Ахелой - Александруполис - Серес - Орестиада, която ще осигури връзката между регионите на Черно и Егейско море. Освен това ще бъде надградена съществуваща инфраструктура - 400 км. Модернизацията на коридора София - Солун ще осигури капацитет и надеждност на тази трансбалканска връзка.

Предвижда се изграждане на DWDM система (DWDM е модерна сложна техология, която събира данни от различни източници върху оптично влакно) с дължина 5600 километра, свързваща Букурещ, София, Атина и Скопие, както и крайбрежните райони на Черно и Егейско море.

"Миналата година подписахме договор с ЕК за проучване на стойност 360 000 евро - така наречената нулева фаза. В последните 12 месеца извършихме огромна работа, за да подготвим силен проект и бизнесплан. Сега започваме първата фаза на BDG, като подписахме с ЕК договор за финансирането му с 10.4 млн. евро", съобщи пред "Сега" изпълнителният директор на "Вестител" Валентин Величков, който представи проекта на събитие в Института Gate в София.

"Амбицията ни е да изградим дигитален коридор от Гърция до Скандинавия през България, Румъния, Украйна и Полша, обясни Величков.

"Балканският дигитален портал" е стратегически важен, защото ще осигури на региона липсваща критична инфраструктура, коментира Величков. Ето какво ще постигне проектът:

Ще подсили подводните кабелни системи в Черно море, като подобри свързаността на съществуващите и бъдещите подводни мрежи.

Ще развие коридорите Север-Юг и Изток-Запад, подобрявайки преноса на данни през Европейския континент.

Ще насърчи свързаността с Турция, Средния Изток и Кавказките държави.

Ще намали зависимостта от използване на оборудване и инфраструктура на трети държави.

Ще намали цените за потребителите, като увеличава предоставянето на услуги и конкуренцията.

Ще подобри телекомуникациите между България, Гърция, Румъния и Северна Македония.

Новият дигитален хъб на Европа

Управляваният от "Вестител" проект BDG е голяма стъпка към създаване на балканска цифрова мрежа "гръбнак" - надеждна, бърза, с голям капацитет. Свързването на четирите столици ще допринесе за утвърждаването на региона като нов дигитален хъб на Европа, подчерта Валентин Величков.

BDG ще отговори на нарастващите нужди от мрежи за пренос на данни на големи разстояния при спазване на високите изисквания за сигурност. Проектът ще осигури на милиони потребители по-бързи, по-надежни и по-защитени цифрови услуги. Инвестицията е ключова за дигиталната трансформация на Балканския регион и допринася за неговата дигитална независимост.

"Вестител" е телекомуникационна компания, част от групата "Овергаз". Изградила е и експлоатира собствена международна оптична мрежа с преносен капацитет Nx100G, над 3000 км опорна мрежа, трансгранични връзки със съседни страни и над 40 точки на присъствие в България и Гърция.