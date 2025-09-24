Реставрираната астрономическа обсерватория засиява в Борисовата градина

В сърцето на Борисовата градина в София отново засия една от най-старите научни сгради у нас – университетската астрономическа обсерватория. След реставрацията ѝ мястото отваря врати за посетители, а в събота от 16 часа ще бъде официалното ѝ откриване.

"Това е един много дълго чакан момент", сподели пред БНР доц. Евгени Овчаров, който е ръководител на Астрономическата обсерватория на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

"Преминахме през много големи трудности, буквално до скандали се стигна с ремонта. Самият ремонт започна много по-късно, отколкото ни се искаше, но най-важното е, че вече всичко приключи. 5-те сгради на обсерваторията са напълно реставрирани. Помещенията са напълно функционални. Няма течове. Фасадите са в прекрасен вид. Дворното пространство също. Басейнчето с емблематичната скулптура на Васил Зидаров също е реставрирано. Обществото, студенти, преподаватели, любители, астрономи ще могат да видят обсерваторията в пълния ѝ блясък".

В предаването "Хоризонт до обед" доц. Овчаров обяви, че посетителите в събота ще могат да видят най-стария телескоп на постоянен фундамент:

"Ще може не само да го видят, но при ясно небе ще наблюдаваме с него във вечерните часове. Надявам се да няма облаци и посетителите да могат да погледнат и през най-стария телескоп на постоянен фундамент в България".

Той разказа за ролята на всяка от сградите в обсерваторията. По думите му обсерваторията се използва за обучение на студенти, на любители-астрономи, както и за публични събития. Тя има огромна историческа и културна стойност, добави доц. Овчаров.

Тази особена сграда е в сърцето на София, сгушена между зелените бели дробове на Борисовата градина. Нейните очи са насочени към небето, което открива тайните си пред професори и студенти.

Обсерваторията е създадена през 1897 година по инициатива на проф. Бъчеваров – първият преподавател по астрономия във Висшето училище. Тогава София е малък град, а днешната Борисова градина е пасище на село Слатина, простиращо се чак до Орлов мост.

Първият уред е зрителната тръба на д-р Петър Берон – прозорец към звездите с увеличение около 500 пъти. Малко по-късно пристига телескопът Grubb – първият на постоянен фундамент в България, който продължава да се използва и днес.

В годините тук са наблюдавани комети, изчислявани са затъмнения, а изследванията на студентите стигат чак до френската академия. Академик Никола Бонев модернизира обсерваторията, разширява дворното място и изгражда нов купол и аудитория. Но времето оставя своите следи, които карат софиянци да се чудят какво се крие зад оградата.

Днес обаче сградата е възродена, а хората са приятно изненадани. София е светъл град, но тук, между дърветата и алеите, все пак има място и за тъмнината на космоса. А обновената сграда вече прави впечатление на минувачите.