Офшорните вятърни паркове може да тровят водата, установи проучване

Необходими са специални стандарти за изграждането и за експлоатацията на ветропаркове в морето, твърдят експертите.

Офшорните вятърни паркове може да са много опасни, защото при работата им се получават над 200 химикала, включително вещества с токсични или канцерогенни свойства. Това твърди мащабно проучване на германската Федерална агенция за морско дело и хидрография на Германия, изготвено съвместно с френски и белгийски институции, съобщи БТА, като цитира ДПА.

Изследването идентифицира 228 потенциални замърсителя, като 62 от тях са "силно екологично значими" и влизат в списъка на Европейската агенция по химикали (ECHA). Около 70% от веществата произхождат основно от системи за защита от корозия, близо 10% – от смазочни материали, а останалите – от охлаждащи и пожарогасителни агенти.

Сред тях има химикали, които могат да бъдат токсични, устойчиви, хормонално активни или канцерогенни и които имат потенциал да се натрупват в хранителната верига, посочват авторите в специализираното издание "Бюлетин за замърсяване на морската среда" (Marine Pollution Bulletin).

Проучването посочва възможните рискове, макар че тепърва ще се установява колко от тези опасни вещества "изтичат" в морето и могат реално да го замърсяват.

Според изследователите определени емисии могат да бъдат избегнати чрез използване на алтернативни, по-екологични системи за защита от корозия, затворени охладителни системи или биоразградими експлоатационни материали.

В Германия има изискване за проектите за офшорни вятърни електроценграли да се представят планове за очакваните вредни емисии и начини за тяхното намаляване.

"Липсват обаче специфични за индустрията стандарти, като тези, използвани в корабоплаването", отчита базираната в Хамбург агенция по морско дело.