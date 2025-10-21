Медия без
ChatGPT вече има браузър - Atlas

21 Окт. 2025

Компанията OpenAI представи браузър с изкуствен интелект - ChatGPT Atlas

Atlas позволява да извиквате ChatGPT директно на която и да е страница. Ботът може да обобщава текст, да сравнява продукти, да анализира данни или да помага с имейли и календар. В режим на агент той е способен да прави покупки, да резервира маси и автоматично да попълва формуляри.

Браузърът вече е достъпен за macOS. Версии за Windows, iOS и Android ще се появят по-късно.

Според Reuters, ChatGPT Atlas дори ще може да изпълнява прости задачи на фрийланс борси.

OpenAI навлиза на пазара със сериозна конкуренция. По-рано Google интегрира невронната мрежа Gemini в Chrome, Microsoft добави Copilot в Edge, а Perplexity пусна собствения си браузър Comet AI.

