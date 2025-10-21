ChatGPT вече има браузър - Atlas

Компанията OpenAI представи браузър с изкуствен интелект - ChatGPT Atlas
Atlas позволява да извиквате ChatGPT директно на която и да е страница. Ботът може да обобщава текст, да сравнява продукти, да анализира данни или да помага с имейли и календар. В режим на агент той е способен да прави покупки, да резервира маси и автоматично да попълва формуляри.
Браузърът вече е достъпен за macOS. Версии за Windows, iOS и Android ще се появят по-късно.
Според Reuters, ChatGPT Atlas дори ще може да изпълнява прости задачи на фрийланс борси.
OpenAI навлиза на пазара със сериозна конкуренция. По-рано Google интегрира невронната мрежа Gemini в Chrome, Microsoft добави Copilot в Edge, а Perplexity пусна собствения си браузър Comet AI.