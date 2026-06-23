Шампионка от "Уимбълдън" бе наказана за 4 г. за допинг нарушение

Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) обяви, че шампионката от "Уимбълдън 2023" Маркета Вондроушова е наказана за 4 г. 26-годишната чехкиня няма право да играе професионално до 21 юни 2030 г. и вече обяви, че ще обжалва решението пред Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана.

Санкцията е защото тенисистката не е допуснала проверяващи да ѝ вземат извънсъстезателна проба в дома ѝ около 20:00 часа на 3 декември 2025 г. Съгласно антидопинговите правила това се счита за нарушение, водещо до същото наказание, полагащо се и за положителен тест.

Вондроушова, която достигна до 6-о място в световната ранглиста, е изтъкнала, че в онзи момент е била в тежко психическо състояние и е взела грешно решение. Но категорично отрича да е употребявала забранени стимуланти. Според нея, проверяващите позвънили на вратата късно вечерта, без да се идентифицират достатъчно убедително, и тя е отказала да да ги пусне в дома си.

„Разбираме, че процесът на тестване е неудобен и признаваме, че това е допълнителна тежест за играчите, чиято работа вече е свързана с високо ниво на натиск и контрол, но е от съществено значение за защитата на лоялната конкуренция - заяви изп. директор ITIA Керън Мурхаус. - Безопасността и благополучието на играчите и на нашите тестващи са наистина важни за нас. Нашите служители са добре обучени професионалисти, а полът на нашия свидетел на тестването винаги съвпада с този на играча. Те носят документ за самоличност по всяко време и играчите може да потвърдят самоличността си по други начини, ако възникне несигурност.“

Преди три години Вондроушова стана първата непоставена състезателка, спечелила титлата на "Уимбълдън". Сега, докато е наказана, тя няма право да играе, да тренира или да присъства на събития, под егидата на ITF, WTA, ATP, турнирите от Големия шлем или която и да е национална тенис асоциация.