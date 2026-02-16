Медия без
Румънски плувец спечели за
втори път "Спортист на Балканите"

Карлос Насар влезе в Топ 3 на анкетата на БТА за 2025 г.

16 Февр. 2026
През лятото на 2025 г. Давид Попович спечели златните медали на 100 и 200 м св. стил на световното първенство по плуване в Сингапур и това му осигури втора статуетка "Спортист на Балканите".
Румънският плувец Давид Попович е победителят в 52-рото издание на анкетата "Спортист на Балканите", организирана традиционно от БТА. Тройката в гласуването за 2025 г. допълниха сръбският баскетболист Никола Йокич и българският щангист Карлос Насар.

В допитването участваха всички национални агенции на страните от региона - АНА-МПА (Гърция), АДЖЕРПРЕС (Румъния), Анадолска агенция (Турция), ТАНЮГ (Сърбия), МИНА (Черна гора), МИА (Северна Македония), ХИНА (Хърватия), ФЕНА (Босна и Херцеговина), КНА (Кипър), АТА (Албания) и КосоваПрес (Косово).

Попович, който миналото лято стана световен шампион на 100 и 200 м св. стил на първенството на планетата в Сингапур, събра 70 т. във вота и заслужи наградата за втори път след 2022 г. На втора позиция с 46 т. се нареди Йокич, който направи пореден силен сезон в НБА с екипа на "Денвър Нъгетс".

Нашият звезден тежкоатлет Насар пък получи 41 т. и допълни Топ 3, след като през миналата година стана световен и европейски шампион в кат. до 94 кг със световни рекорди. В челната десетка място намери и лидерът на националния отбор по волейбол Александър Николов, класиран 9-и с 23 т.

Общо 47 спортисти получиха гласове в анкетата за 2025 г., включително още петима българи. Те обаче се наредиха извън Топ 10: баскетболистът Александър Везенков е 11-и с 20 т.; състезателката по художествена гимнастика Стилияна Николова и атлетът Божидар Саръбоюков делят 20-а позиция с по 12 т; щангистът Ангел Русев е 26-и с 8 т.; а сноубордистът Тервел Замфиров е 33-ти с 6 т.

 

ТОП 10 НА "СПОРТИСТ НА БАЛКАНИТЕ" 2025:

 1. Давид Попович (Румъния) - плуване - 70 т.
 2. Никола Йокич (Сърбия) - баскетбол - 46 т.
 3. Карлос Насар (България) - вдигане на тежести - 41 т.
 4. Янис Адетокунбо (Гърция) - баскетбол - 39 т.
 5. Зринка Лютич (Хърватия) - ски алпийски дисциплини - 35 т.
 6. Емануил Каралис (Гърция) - лека атлетика - 33 т.
 7. Алперен Шенгюн (Турция) - баскетбол - 30 т.
 8. Дистрия Красничи (Косово) - джудо - 24 т.
 9. Александър Николов (България) - волейбол - 23 т.
10. Стефанос Дускос (Гърция) - гребане - 22 т.

 

