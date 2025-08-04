ПЪРВА ЛИГА, IV КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

8 август (петък)
"Добруджа" - "ЦСКА 1948" 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Монтана" - "Ботев" (Вр) 21:15 ч.
(по Диема спорт)
9 август (събота)
ЦСКА - "Черно море" 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Славия" - "Лудогорец" 21:15 ч.
(по Диема спорт)
10 август (неделя)
"Левски" - "Спартак 1918" (Вн) 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Ботев" (Пд) - "Локомотив 1929" (Сф) 21:15 ч.
(по Диема спорт)
11 август (понеделник)
"Септември" (Сф) - "Берое" 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Арда" - "Локомотив" (Пд) 21:15 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:1
|
9
|
2. "Лудогорец"
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8:1
|
9
|
3. "Черно море"
|
3
|
2
|
1
|
0
|
7:2
|
7
|
4. "ЦСКА 1948"
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4:2
|
7
|
5. "Локо" (Пд)
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1
|
7
|
6. "Локо 1929" (Сф)
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:2
|
5
|
7. "Арда"
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6:2
|
4
|
8. "Спартак 1918" (Вн)
|
3
|
0
|
3
|
0
|
2:2
|
3
|
9. "Добруджа"
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4
|
3
|
10. "Ботев" (Вр)
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3:4
|
2
|
11. ЦСКА
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2:3
|
2
|
12. "Берое"
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1:5
|
2
|
13. "Славия"
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3:6
|
1
|
14. "Ботев" (Пд)
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:8
|
1
|
15. "Монтана"
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1:9
|
1
|
16. "Септември"
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:9
|
0
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
3 гола: Николай Златев ("Черно море");
2 гола: Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Бертран Фурие ("Септември"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Георги Лазаров ("Черно море"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Марин Петков ("Левски");
1 гол: Борислав Рупанов и Евертон Бала ("Левски"), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Кристиян Балов ("Славия"), Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Браян Собреро, Мамаду Диало, Бенаиса Бенамар и Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Жоао Педро и Асен Чандъров ("Черно море"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Йоел Андерсон, Ерик Биле, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон ("Лудогорец"), Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Антоан Стоянов, Мартин Петков и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Жулиан Лами, Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Филип Еджике ("Монтана");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец".