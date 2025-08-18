Медия без
ФИФА обмисля клубен Мондиал през 2 г. с по 48 отбора

Предложението е на "Реал" (Мадрид) и е подкрепено от редица европейски грандове

Днес, 13:26
За триумфа си в първия клубен Мондиал с 32 отбора "Челси" заработи близо $100 млн. и това провокира желанието за още повече участници
ЕПА/БГНЕС
Световното клубно първенство да се провежда на две вместо през 4 г. и да бъде с още повече отбори. Това е новата идея, която ФИФА обмисля и която ще предизвика още по-голям натиск върху международния календар и най-вероятно негативна реакция от европейската футболна централа УЕФА.

Следващият клубен Мондиал ще е след 4 години и отново ще е с 32 отбора, както дебютния това лято в САЩ. Световната асоциация обаче е под натиск от водещи клубове да го направи 2-годишно събитие. Въпросът е повдигнат от "Реал" (Мадрид) по време на разговорите с ФИФА в Маями през юни. Предложението е получило подкрепа от други клубове, които не успяха да се класират за тазгодишния турнир, сред които "Барселона", "Манчестър Юн", "Ливърпул" и "Наполи", съобщава "Гардиън".

За спечелването на турнира това лято "Челси" получи €98 млн. от наградния фонд и сега и други големи европейски клубове искат достъп до възможността да се възползват от огромните пари, осигурени до голяма степен от саудитската компания Surj Sports Investments.

По-специално шампионът на Англия "Ливърпул" не можа да участва тази година, макар да отговаряше квалификационния критерий да е сред осемте най-добри клуба в Европа. ФИФА обаче реши да допусне максимум два отбора от една държава, поради което местата заеха "Челси" и "Манчестър Сити", като скорошни победители в Шампионската лига. От това ограничение имаше и изключение - ако повече от два клуба от една държава спечелят континенталния си турнир по време на квалификационния период, какъвто беше случаят с Бразилия тази година.

Новата идея е: намален период от 2 години между турнирите и увеличаване на участниците от 32 на 48. Източници от ФИФА съобщиха, че най-вероятно началото на Мондиал по новия формат ще е след 2029 г., като ще се проучи възможността за първо издание през 2031 г. 

Това е така, защото международният календар на мачовете е фиксиран до 2030 г. и в него е включено само световното клубно първенство през 2029 г. като част от меморандум за разбирателство, подписан между ФИФА и Европейската клубна асоциация.

Провеждането на новото състезание на всеки 2 години би увеличило допълнително напрежението, но и двете страни признават, че целият световен календар след 2030 г. е отворен за преговори.

Като отстъпка от ФИФА обмислят да предложат премахване на юнската пауза за националните отбори, за да се облекчи натовареността на играчите. Това пък ще влезе в конфликт с УЕФА, която използва летни дати за провеждане на финалите на Лигата на нациите.

