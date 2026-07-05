Сър Иън Маккелън нанася финални щрихи с "Кристофърите"

"Изгубих интерес към всичко, което намирисва на важно." Това казва в интервю преди години Стивън Содърбърг - един от големите режисьори на нашето време, най-младият носител на "Златна палма" (на 26, за "Секс, лъжи и видео"), с "Оскар" за режисура (за "Трафик") и с всичко останало, което може да бъде постигнато в киното.

"Пенсионирането" му от големия екран около 50-те трая кратко, а след завръщането си той не повтори големите си успехи от миналите десетилетия като "Ерин Брокович" или "Бандата на Оушън". Това обаче не го безпокои ни най-малко: Содърбърг повече от всеки друг не робува на теми и жанрове. Продуктивен и непредвидим, с еднаква готовност той снима екшън, комедия, криминале или мюзикъл за мъже по прашки. Владее тънкостите на занаята до съвършенство: не само в режисурата, но и зад камерата - сам е оператор на филмите си под псевдонима Питър Андрюс, пак лично ги монтира под името Мери Ан Бърнард.

През 2025 г. 63-годишният днес Содърбърг завърши два филма: скромният като бюджет и времетраене (93 мин. - почти немислима за днешните времена на аудио-визуално разточителство лаконичност) шпионски ноар "Черната чанта" с Кейт Бланшет и Майкъл Фасбендер, и почти толкова кратката черна комедия, посветена на арт измама "Кристофърите". Техният успех и влияние е далеч-далеч от 2000 г., когато той отново изстреля с няколко месеца разлика двата си шедьовъра "Ерин Брокович" и "Трафик". Но в рамките на своите смирени мащаби и двата му нови филма представляват симпатична хапка за киноманите.

Дори извън най-добрите си състезателни години, Содърбърг няма проблем да привлече на своя страна някои от най-големите актьори на съвремието. Не е изключено "Кристофърите" да е лебедовата песен на легендата сър Иън Маккелън - на 87, стигнал от Шекспировите герои на Уест Енд и шестте награди "Лорънс Оливие" до два от големите франчайзи в историята на киното - "Властелинът на пръстените" (в ролята на Гандалф) и комиксовия "X-мен" (Магнито). Ветеранът изглежда също изкушен от намаляването на залозите и в този малък, непретенциозен филм прави една от най-игривите си и задълбочени роли в последните десетилетия.

И за режисьор, и за актьор в сценария на Ед Соломон прозвучават автобиографични нотки: Содърбърг навярно си е задавал неведнъж въпроса какво остава от твореца, когато премине зенита си; сър Маккелън е известен защитник на ЛГБТ каузата.

Темите на "Кристофърите" са познати, и не само от "Бандата на Оушън", където бандата на Клуни и Пит крадеше шедьоври на изобразителното изкуство. Маккелън е в ролята на престарял художник, някога смятан за гений, а днес отдавна загубил вдъхновението си и живеещ в изолация, макар старите му картини да се продават за милиони. Престъпна схема, обмислена от децата му (комикът Джеймс Кордън и Джесика Гънинг) го среща с млада чернокожа художничка, която също е разочарована от арт света. Така и неуспяла да направи име, тя развива дарбата си като фалшификатор. В ролята е английската актриса, сценаристка и режисьорка от ганайски произход Микаела Коел, позната предимно от сериали; в киното с малка роля в "Черната пантера: Уаканда завинаги". Спарингът й с Маккелън е на високо ниво. Сюжетът поставя важни въпроси за авторството, имитацията, цената на изкуството и важността как ще бъдеш запомнен, без да изпада в нравоучителност и гробовна сериозност. Содърбърг, както и актьорите му, видимо се забавляват.

"Кристофърите" се разпространява на нашите екрани от чисто новата компания MCF 7Arts, чийто дебют на дистрибуторския пазар бе преди по-малко от месец с последния филм на Алмодовар "Горчива Коледа", представен дни преди това в Кан.