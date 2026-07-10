Миньони трупат нови милиони

Те са жълти, овални, почти еднакви дребосъци с едно или две кръгли очи. Приличат едновременно на картофени крокети и на панирани кашкавалчета (сравнението е от един от филмите с тяхно участие). Говорят - ако изобщо говорят - на смесица от испански и бебешки и печелят сърцата на малки и големи навсякъде, където се появат. Родени в миманса на "Аз, проклетникът" през 2010 г., трудещи се в мазето на самопровъзгласения злодей Гру, миньоните се превърнаха в попкултурен феномен и закономерно бяха повишени от гарнитура в основно ястие. Те павираха пътя на анимационното студио на Крис Меледандри - Illumination, към върха и донесоха купища долари на компанията майка Universal. Франчайзът общо е спечелил над 5 милиарда, което го прави най-успешната анимационна поредица... за всички времена.

Няма нищо чудно, че продуцентите се връщат отново и отново към своята златна, пардон, жълта мина за изкопаване на още няколкостотин милиона във вид на билети за кино. Вече за седми път. Пазарните прогнози се сбъдват - за десетина дни миньоните са инкасирали близо 200 милиона долара. Но по-приятната новина е, че "Миньони и чудовища" е много по-радващ и развлекателен филм, отколкото се очаква от една седма част на комерсиален франчайз. Той представя същите (почти) безсловесни герои със старите им мурафети и старателно генерираната екранна анархия, но притежава истински свежа и оригинална идея - и дори малка роля от Джордж Лукас, който се заявява като фен на жълтурчетата.

В "Миньони и чудовища" миньоните превземат Холивуд... и това не е новина, ще кажете: сторили са го преди десетилетие и нещо. Не, този път е различно: те го превземат преди век. В края на 20-те години, но на двадесетото столетие, жадните да изпълнят всяко желание на лошите си господари човечета проявяват неочакван пристъп на самостоятелност и креативност - нещо, което толкова отчаяно липсва в съвременното кино. Или поне две от тях. Попаднали в снимачните павилиони на Лос Анджелис в последните минути на нямото кино, те изглеждат като родени за комедиите на Харолд Лойд и Бъстър Кийтън.

Децата надали ще схванат игривите препратки на Пиер Кофин - един от бащите на франчайза - към зората на киното, отвеждащи чак до "Работници напускат фабриката "Люмиер" от 1895 г., но за изкушените от седмото изкуство родители е безкрайно забавно да преоткриват с миньоните "Гражданинът Кейн" и "Казабланка", "Булевардът на залеза" и "Челюсти", та чак до съвременните поклони към историята на киното "Артистът" и "Вавилон". Изобщо първата част на "Миньони и чудовища" е може би най-забавният тест по филмова култура, сниман някога. Не я пропускайте!

След средата филмът изпада в характерния за поредицата жизнерадостен хаос и опитва да се измъкне от него чрез кулминационна сцена а ла комиксовите екшъни: залогът няма да е само филмовият дебют на миньоните Джеймс и Хенри, а оцеляването на града и света. Цялото нещо обаче продължава едва 90 минути и безпроблемно задържа вниманието дори на най-нетърпеливото отроче. Има не само чудовища и миньонски гегове, а също и извънземни роботи, и красив романс, и щастлив край. Изглежда като манджа с грозде; но е повече, отколкото ще ви предложат повечето летни блокбастъри. Освен това през повечето време е смешно.

Не е въпросът дали с досегашното си екранно съществуване миньоните са заслужили място в Музея на Академията, както прогнозира филмът на Пиер Кофин. Важното е, че 16-годишната поредица е напълно недосегаема за критиката: независимо от отзивите на професионалистите публиката се тълпи в кината, за да види новите приключения на чудноватите жълти създания. Така ще е и сега, докато корабът на Одисей не ги свали от гребена на вълната, а в ТикТок подрастващото поколение дълго ще възклицава "Bellisima!" и "Moviosa!". Защото макар по сценарий те да произхождат от зората на времето и новата фабула да ги запраща в Златната ера на Холивуд, миньоните се чувстват най-удобно в епохата на социалните медии, меметата и когнитивното нетърпение. И тъкмо в нея жънат успехите си сред няколко поколения непораснали деца от всички възрасти.

П.П. Ако вие и детето ви сте в колебание пред киноафиша, в никакъв случай не се изкушавайте от премиерния "Смелата Ваяна" - поредната обидно ненужна игрална адаптация на "Дисни" върху собственото им анимационно наследство. Филмът е пълна загуба на пари и време; вместо него по-добре си причинете едни миньони.