Спира един от последните регионални вестници - "Екип 7"

Разградският регионален вестник “Екип 7“ обяви днес, че спира да излиза 33 години след създаването си. Това бе една от последните останали местни медии в България.

В опит да запази своята редакционна независимост изданието бе собственост на своите журналисти, които го притежаваха и управляваха като кооператив. "Близо 33 години след началото ние, журналистите от "Екип 7", сме принудени от обстоятелствата да спрем списването на най-дълго издавания в историята на Разградския край вестник, чийто първи брой излезе на 5 октомври 1992 година", пише главният редактор Митко Ханчев в страницата на "Екип 7".

Той казва още, че основната причина за решението е липсата на разпространителска мрежа. Ханчев припомня монопола на Делян Пеевски и злополучния експеримент "Лафка". "Преди години цяла България бе осеяна с малките магазинчета от веригата на г-н Пеевски “ЛаФка“, където се продаваше и целият български периодичен печат. Сериозно и без никаква ирония ще кажем, че това бе прекрасна верига; само в Разград имаше 17 такива "лафки", в останалите общини – отделно. Лошото обаче бе това, че влизайки агресивно и мощно в градовете, взимайки най-хубавите места, тази верига изхвърли от пазара всички останали. След това и "ЛаФка" си отиде, но конкуренцията вече бе умряла, РЕП-овете на пощите също бяха отишли в историята и се оказа, че разпространение на печата в България – особено в по-малките градове – няма”, разказва Ханчев. Екипът на вестника се е опитал да се разпространява през малките магазинчета за хранителни стоки в града и областта, но това се е оказало неефективно.

Пред Mediapool Митко Ханчев споделя, че вестникът е излизал в тираж от близо 4000 на брой допреди 3-4 години, когато разпространението е започнало да става много по-трудно. Сега "Екип 7" затваря при около 2000 тираж, които се оказали недостатъчни за издръжката му. Главният редактор добавя пред Mediapool, че като начало екипът ще продължи да поддържа сайта на “Екип 7“, но очакванията не са особено големи.