Европейска компания закупи британския "Телеграф"

Европейската медийна компания „Аксел Шпрингер“ се съгласи да купи британската „Телеграф Медия Груп“ в сделка на стойност 575 млн. паунда ($766 млн.). Така тя става собственик на „Дейли телеграф“, „Сънди телеграф“, списание „Телеграф“, на уебсайта и мобилното приложение.

Главният изпълнителен директор на “Аксел Шпрингер“ Матиас Дьопфнер заяви, че иска “да запази отличителния характер и наследство“ на “Телеграф“. Той допълни, че компанията му се е опитала преди 20 години да се сдобие с „Телеграф“, но не успяла, така че случилото се сега е „сбъдване на мечтата“.

„Да бъдем собственик на тази институция за качествена британска журналистика е привилегия и дълг“, изтъкна Дьопфнер. Новите собственици имат амбицията да разширят обхвата на „Телеграф“ и в САЩ.

„Аксел Шпрингер“ е голяма европейска медийна компания, базирана в Германия, която притежава няколко издания, включително “Билд“, „Ди велт“, „Политико“ и „Бизнес инсайдър“.

„Телеграф Медия Груп“ на практика е без собственик от 2023 г. поради дългове, дължими от предишните собственици братята Баркли. През 2024 г. британското правителство под силен политически натиск прие законодателни промени и блокира чуждестранна държавна собственост върху национални медии и то пози начин осуети опита на консорциум с участието на кралското семейство на Абу Даби да придобие „Телеграф Медия Груп“.

През ноември 2025 г. пък бе съобщено, че собственикът на "Дейли Мейл" - лорд Родърмиър, е придобил ексклузивност да закупи групата за 500 млн. паунда, но до сделка не се стигна.