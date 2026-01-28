Звездата Нийл Йънг предложи безплатно песните си на гренландците

Рок звездата Нийл Йънг предлага на гренландците едногодишен безплатен достъп до музикалните си архиви, за да „облекчи част от неоправдания стрес и заплахи“, които получават от администрацията на Доналд Тръмп, който заплашва да анексира острова.

80-годишният Йънг е известен с политическите си протести и позиции и отдавна е яростен критик на Тръмп. Той обяви предложението „за мир и любов“ на уебсайта си, където добави, че се надява „други организации да последват духа на нашия пример“. В изявлението си, подписано с „любов към земята“, Йънг нарича администрацията на Тръмп „нашето непопулярно и, надяваме се, временно правителство“.

Достъпът до дигиталния архив на Йънг обикновено започва от около $25, в зависимост от абонаментния пакет. За да се осигури безплатен достъп, е необходим регистриран в Гренландия мобилен телефонен номер за проверка.

Звездата е е роден в Канада, но по-късно се мести в САЩ и има двойно гражданство. Той е известен с активните си граждански позиции.

През 2020 г. той предприе съдебни действия, за да се опита да попречи на Тръмп да използва музиката му на предизборни митинги. По-рано този месец Йънг написа на уебсайта си: „Събудете се, хора! Днес САЩ са катастрофа. Доналд Тръмп унищожава Америка малко по малко с екипа си от последователи... Той ни раздели.“

Освен това призова хората да бойкотират Amazon заради даренията на собственика Джеф Безос за кампанията на Тръмп и подкрепата за администрацията.

През 2022 г. пък той поиска от Spotify да премахне хитовете му като Harvest Moon и Heart of Gold, защото платформата стриймваше подкаста на комика Джо Роган. Според Йънг Роган е разпространявал дезинформация за ваксините в Spotify. Той свали бойкота си на стриймингплатформата чак две години по-късно, а междувременно в знак на солидарност към него и други изпълнители, включително Джони Мичъл и Индия Ари, премахнаха песните си.

При завръщането си в Spotify Нийл Йънг заяви, че това не отразява промяна в позицията му, а че решението е дошло, след като Роган е подписал договор за $250 млн., за да направи подкаста си достъпен на множество платформи, вместо да остане ексклузивен за Spotify.