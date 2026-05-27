Sotheby’s продава скелет на тиранозавър

Скелет на тиранозавър на възраст 67 милиона години ще бъде изложен на търг с първоначална цена от не по-малко от 30 милиона долара. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на аукционната къща Sotheby’s, която възнамерява да проведе търга на 14 юли.

Става дума за един от най-пълните скелети на тиранозавър, които са налични. Той е получил прякора Гас в чест на Гари „Гас“ Ликинг, собственик на ранчо в Южна Дакота, на територията на което през 2021 г. са били открити останките.

Гас е завършен на около 63% (съдържа 183 костни елемента), което го нарежда сред трите най-пълни скелета на Tyrannosaurus rex, откривани някога. Черепът на Гас е запазен на невероятните 82%, което е изключителна рядкост, тъй като черепните кости на динозаврите обикновено са първите, които се деформират или изчезват с времето.

Скелетът включва т.нар. furcula (ядец или вилообразна кост), която се открива изключително рядко при T. rex и доказва пряката еволюционна връзка на динозаврите с днешните птици.

По костите на Гас (включително по черепа) има ясни следи от заздравяли фрактури и белези от ухапвания от друг тиранозавър. Това дава ценна информация на палеонтолозите за агресивното поведение и оцеляването на тези хищници.

Изкопните работи в ранчото от 6500 акра в Хардинг Каунти, Южна Дакота, са отнели почти 5 години. Те започват през 2021 г. и приключват в началото на 2026 г., като са ръководени от търговската палеонтологична организация Theropoda Expeditions.