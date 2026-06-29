Някои динозаври са развявали паунови опашки

Малък пернат динозавър, живяла в днешния североизточен Китай преди приблизително 120 милиона години, предоставя на изследователите нова информация за ключов етап от еволюцията на динозаврите, пише БГНЕС, като цитира Daily Galaxy.

Забележително запазената вкаменелост, открита в едно от най-богатите находища на вкаменелости в света, показва комбинация от характеристики, рядко срещани при едно животно. Екземплярът, открит в известната формация Jiufotang в провинция Ляонин, запазва не само почти пълен скелет, но и обширни следи от пера. Описан от палеонтолога д-р Син Сю от Китайската академия на науките, новият вид се присъединява към нарастващия списък с пернати динозаври, открити в североизточен Китай. Няколко запазени характеристики във вкаменелостта го отличават от много от близките му роднини, предоставяйки нов материал за продължаващия дебат за ранната еволюция на птицеподобните динозаври.

Малък динозавър с голямо значение

С дължина само 34 сантиметра, динозавърът е бил изненадващо малък. Въпреки това, анатомията му съчетава характеристики, характерни за няколко рода от семейството на птицеподобните динозаври.

Важно е, че това откритие идва в момент, когато учените продължават да изследват връзките между групите динозаври. Както е съобщено в проучване, публикувано в списание Vertebrata PalAsiatica, фосили, открити през последните 30 години, значително са разширили познанията ни за еволюцията на вида пенарапторан, разкривайки пернати видове със забележително разнообразие от телесни планове, начин на живот и адаптации.

Опашка, която веднага хваща окото

Най-поразителната характеристика на находката е опашката му. Изследователите са открили приблизително 16 удължени опашни пера, всяко от които е изключително дълго спрямо размера на тялото на динозавъра. Според статията, перата са били приблизително четири пъти по-дълги от бедрената кост на животното. Това съотношение надвишава документираното при сравними динозаври и придава на опашката повърхностна прилика с декоративните пера на паун.

Самият фосил е отбелязан като необичайно добре запазен. Намерен върху плоча и контраплоча, той включва почти пълен скелет, както и обширни отпечатъци от пера по голяма част от тялото. Това ниво на запазеност позволи на изследователите да изучат опашните пера в големи подробности.

Интересното е, че опашката не е единствената необичайна характеристика. Динозавърът е притежавал и необичайно големи крила за размера си. Както обяснява изследването на д-р Сю, основните летателни пера са били с дължина приблизително 12 сантиметра, пропорционално по-големи от тези на други известни нептичи пенарапторан. Изследването отбелязва, че размерът на крилата и дължината на ръцете може да не са еволюирали винаги заедно. Изследователите са открили и големи пера, прикрепени към краката. Това подкрепя идеята, че някои птицеподобни динозаври са имали четирикрил план на тялото, като оперените предни и задни крайници допринасят за цялостния им външен вид. Д-р Сю пише: „Това откритие подчертава сложността на ранната еволюция на пенарапторан и повдига редица концептуални и методологични въпроси в изследванията на пенарапторан“.