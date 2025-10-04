Медузи с 20-метрови пипала изплашиха плажуващи в Тексас

Десет редки канибалски медузи с 20-метрови пипала бяха изхвърлени на брега в американския щат Тексас, съобщи в. "Ню Йорк пост". Огромните розови желеподобни същества изплашиха хората на няколко плажа в щата. Те бяха открити по протежение на 16-километров участък от бреговата линия на Мексиканския залив.

Учените бързо установили, че медузите, изхвърлени на плажа, принадлежат към вида Drymonema larsoni, известен още като "розови демони". Този вид е описан от учените едва през 2011 г., въпреки че са били забелязани още в началото на 20-и век. Според Джейс Тунел от Изследователския институт Харт, пипалата на тези медузи могат да достигнат 21 метра дължина и да тежат до 22 кг.

Drymonema larsoni се наричат "канибалски", защото се хранят активно с други видове медузи. В края на лятото и началото на есента тези розови злодеи плуват до брега на Тексаския залив, където ловуват ушати медузи, които принадлежат към същия клас като тях - Scyphozoa. Ако по някаква причина плячката е недостатъчна, Drymonema larsoni може да умре и да се озове на брега.

Въпреки ужасяващия си вид и име, тези медузи са безвредни за хората. Докосването им може да причини само лека болка.