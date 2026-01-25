Катерач изкачи небостъргача "Тайпе 101"

Американският катерач Алекс Хонълд достигна до върха на небостъргача „Тайпе 101" в Тайван без въжета или предпазно оборудване, пише Ройтерс. Той се катери в продължение на час и половина. Той бе наблюдаван от стотици хора, които му махаха отдолу, докато се катери по една от най-високите сгради в света.

След първоначалното притеснение от изкачването без предпазни средства, наблюдаващите го фенове казаха, че вярват, че ще успее да завърши изкачването.

„В началото бях много нервен, но след като Алекс се качи, повярвах, че може да го направи. Той не е импулсивен човек и разчита на много практика и на това, че помни кои места са подходящи за катерене”, каза 30-годишният Дани Лин, който гледаше каскадата, лежейки на земята.

„Страхотно“, каза самият Алекс Хонълд, когато стигна до върха на сградата. Изкачването беше излъчено на живо от „Нетфликс“.

„Какъв красив начин да се види Тайпе“, каза той пред репортерите, след като изпълни мисията си, която трябваше да отложи от предния ден поради дъждовното време.

Небостъргачът „Тайпе 101“, висок 508 метра и основна туристическа атракция, беше най-високата сграда в света от 2004 до 2010 г., а в момента тази титла се държи от Бурж Халифа в Дубай.