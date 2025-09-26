Череп на 1 млн. години променя знанието за човешката еволюция

Човешки череп на 1 млн. години, открит в Китай, подсказва, че Homo sapiens е започнал да се появява поне половин милион години по-рано, отколкото се смяташе досега. При това е твърде възможно нашият вид да се е появил извън Африка, в противовес на разпространената теория.
Водещи антрополози стигнаха до това заключение след повторен анализ на известния като Yunxian 2 череп, открит в Китайската провинция Хубей и преди това класифициран като Homo erectus. След сложни техники за реконструкция на черепа, учените вече са на мнение, че той принадлежи към група, наречена Homo longi (човек дракон).
А подобно препозициониране би направило фосила най-близкия до регистрираното разделение между съвременните хора и нашите най-близки роднини - неандерталците и денисовците, и би преразгледало радикално разбирането за последните 1 милион години човешка еволюция.
Откритието показва също, че сме съжителствали с други сродни видове, включително неандерталците, много по-дълго, отколкото сме предполагали.
Учените твърдят, че техният анализ „напълно променя“ разбиранията ни за човешката еволюция и, ако е верен, със сигурност ще пренапише ключова ранна глава от нашата история.
Новото изследване е публикувано в едно от водещите научни списания - Science. То е дело на изследователски еки от университет в Китай и от Британския музей по естествена история.
„Още в самото начало, когато получихме резултатите, сметнахме, че е невероятно. Как може да е толкова далеч в миналото? Но тествахме отново и отново, за да проверим всички модели, използвахме всички методи и сега сме уверени в резултата и всъщност сме много развълнувани“, заяви проф. Сиджун Ни от университета Фудан.
Проф. Крис Стрингър, антрополог и ръководител на изследванията в областта на човешката еволюция в Британския музей по естествена история, добавя: „Това променя много от мисленето ни, защото предполага, че преди 1 млн. години нашите предци вече са се разделили на отделни групи, което сочи към много по-ранно и по-сложно човешко еволюционно разделяне, отколкото се смяташе досега. Това повече или по-малко удвоява времето на произход на Homo sapiens.“
Когато учените откриха преди няколко години черепа Yunxian 2, първоначално предположиха, че принадлежи на Homo erectus, първите хора с големи мозъци. Грешката е, защото черепът е бил изровен заедно с още два, които са били повредени и смачкани и това е допринесло за погрешното класифициране.
При повторното изследване черепите са били възстановени в първоначалната им форма след сканиране и корекция с помощта на компютърно моделиране. После са били отпечатани на 3D принтер. Възстановката позволила на учените да ги прекласифицират като отделна, по-развита група хора.
Отделно възрастта им се оказва около 1 млн. години, а Homo erectus еволюира преди 600 000 години и започва да се разделя на неандерталци и Homo sapiens. Генетичните доказателства сочат, че човекът дракон той е съществувал заедно с тези два вида.
Според проф. Стрингър вероятно някъде на нашата планета има и фосили на Homo sapiens на 1 млн. години, просто все още не сме ги открили.