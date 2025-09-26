Череп на 1 млн. години променя знанието за човешката еволюция

Човешки череп на 1 млн. години, открит в Китай, подсказва, че Homo sapiens е започнал да се появява поне половин милион години по-рано, отколкото се смяташе досега. При това е твърде възможно нашият вид да се е появил извън Африка, в противовес на разпространената теория.

Водещи антрополози стигнаха до това заключение след повторен анализ на известния като Yunxian 2 череп, открит в Китайската провинция Хубей и преди това класифициран като Homo erectus. След сложни техники за реконструкция на черепа, учените вече са на мнение, че той принадлежи към група, наречена Homo longi (човек дракон).

А подобно препозициониране би направило фосила най-близкия до регистрираното разделение между съвременните хора и нашите най-близки роднини - неандерталците и денисовците, и би преразгледало радикално разбирането за последните 1 милион години човешка еволюция.

Откритието показва също, че сме съжителствали с други сродни видове, включително неандерталците, много по-дълго, отколкото сме предполагали.

Учените твърдят, че техният анализ „напълно променя“ разбиранията ни за човешката еволюция и, ако е верен, със сигурност ще пренапише ключова ранна глава от нашата история.

Новото изследване е публикувано в едно от водещите научни списания - Science. То е дело на изследователски еки от университет в Китай и от Британския музей по естествена история.

„Още в самото начало, когато получихме резултатите, сметнахме, че е невероятно. Как може да е толкова далеч в миналото? Но тествахме отново и отново, за да проверим всички модели, използвахме всички методи и сега сме уверени в резултата и всъщност сме много развълнувани“, заяви проф. Сиджун Ни от университета Фудан.

Проф. Крис Стрингър, антрополог и ръководител на изследванията в областта на човешката еволюция в Британския музей по естествена история, добавя: „Това променя много от мисленето ни, защото предполага, че преди 1 млн. години нашите предци вече са се разделили на отделни групи, което сочи към много по-ранно и по-сложно човешко еволюционно разделяне, отколкото се смяташе досега. Това повече или по-малко удвоява времето на произход на Homo sapiens.“

Когато учените откриха преди няколко години черепа Yunxian 2, първоначално предположиха, че принадлежи на Homo erectus, първите хора с големи мозъци. Грешката е, защото черепът е бил изровен заедно с още два, които са били повредени и смачкани и това е допринесло за погрешното класифициране.

Homo Longi: The Dragon Man | Prehistoric Humans Documentary Our Pleistocene family tree is in no way restricted to simply just us, the neanderthals and the denisovans. Throughout the course of this iconic epoch of the...

При повторното изследване черепите са били възстановени в първоначалната им форма след сканиране и корекция с помощта на компютърно моделиране. После са били отпечатани на 3D принтер. Възстановката позволила на учените да ги прекласифицират като отделна, по-развита група хора.

Отделно възрастта им се оказва около 1 млн. години, а Homo erectus еволюира преди 600 000 години и започва да се разделя на неандерталци и Homo sapiens. Генетичните доказателства сочат, че човекът дракон той е съществувал заедно с тези два вида.

Според проф. Стрингър вероятно някъде на нашата планета има и фосили на Homo sapiens на 1 млн. години, просто все още не сме ги открили.