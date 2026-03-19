България пропада в класацията за щастливо население

Финландия за 9-а поредна година е страната с най-щастливо население, а България е едва на 84-о място от 147 държави, включени в класацията за 2025-а. Това означава пропадане надолу за нашата страна, която през 2024 г. беше с 3 места напред в подреждането.

Докладът за 2026 г. отново е публикуван покрай Международния ден на щастието на ООН (20 март), като класира 147 държави според това как хората там оценяват живота си. Данните са предимно от Gallup World Poll, като са анализирани и фактори като социална подкрепа, очаквана продължителност на живота в добро здраве, възприятия за наличие на корупция, свобода, щедрост.

В челото на класацията отново са скандинавски държави. И тази година Финландия е №1, като жителите на страната са дали средна оценка на живота си от 7.764 от възможни 10. Следват Исландия и Дания.

Четвърта е Коста Рика - най-високото ѝ класиране, и след нея пак са северни страни - Швеция и Норвегия. Сред първите 10 са още Нидерландия, Израел, Люксембург и Швейцария, която се завръща в Топ 10, откъдето изпадна през 2024 г.

Българите са оценили живота си с 5.703, което ги поставя точно след алжирците и веднага преди гърците. С подобна самооценка за битието си са още македонците (82-о място) и албанците (86-о).

Продължава напредъкът на страни като Косово (16-о място), Словения (18-о) и Чехия (20-о). Но пък за втора поредна година нито една англоезична държава не попада в първата десетка. Нова Зеландия е 11-а, Ирландия - 13-а, Австралия - 15-а, САЩ на 23-а, Канада 25-а, а Великобритания - 29-а.

Напълно разбираемо, държавите, засегнати от конфликти, са в дъното на класацията. През 2026 г. афганистанците отново са най-нещастни и заемат последната 147-а позиция. Веднага над Афганистан са Сиера Леоне и Малави.