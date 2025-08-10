Булдогът Петуния спечели световния конкурс за най-грозно куче

Twitter/@GingerXgem Победителката в странния конкурс се казва Петуния и е на две години.

Безкосмест френски булдог спечели конкурса за най-грозно куче в света, проведен в калифорнийския град Санта Роса, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Победителката в странното състезание се казва Петуния. Тя е 2 години и не е чистокръвен представител на породата. Тялото й е без козина, има къси криви крака и набръчкана муцунка. Собственичката Шанън Найман от щата Орегон прие наградата от 5000 щатски долара от името на кучето, Освен това Шантън и Петуния спечелиха полет до Ню Йорк, за да се появят в предаването Today Show на Ен Би Си в понеделник.

Конкурсът се провежда в рамките на панаир в града от 70-те години на миналия век.

Миналогодишният победител беше пекинез, които непрекъснато е с изплезен език заради заболяване, от което страдал, докато е бил малък.

Кучетата бяха представени под аплодисментите на публиката, а журито гласуваше за външния им вид, характер и реакцията на зрителите.

Второ място зае Джини Лу, 5-годишен женски мопс с крив, изпъкнал език. Тя се състезаваше за титлата "Най-грозно куче в света" и през 2023 г., но без успех. Този път собственичката Мишел Грейди си тръгна с награда от 3000 щатски долара.

Попи, 7-годишно китайско голо качулато куче, спечели трета награда, която е в размер на 2000 щатски долара.

Много от кучетата всъщност са от приюти, а организаторите на конкурса обясняват, че целта му е да насърчи осиновяването на животни.