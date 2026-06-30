Жилищна сграда се срути в Атина

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Жилищна сграда се срути днес в Атина, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, предава БТА.

Инцидентът е станал в югозападния атински квартал "Петралона". По информация на гръцката противопожарна служба сградата е рухнала по време на строителни дейности в съседен имот.

Според информация на ЕРТ най-малко един човек е в неизвестност. От наличните до момента данни това е жена.

Кадри от мястото показват, че сградата се е срутила напълно.

Там са разположени екипи на пожарната служба, на специализирано звено за реакция при бедствия, както и кучета за издирване и спасяване.

Според наличната до момента информация четириетажната жилищна сграда разполагала със седем апартамента.