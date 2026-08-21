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Заради Ел Ниньо Панамският канал намалява броя на преминаващите кораби

Днес, 09:54
Панамският канал обработва 5% от световната морска търговия и около 40% от контейнерния трафик на САЩ.
Pixabay
Панамският канал обработва 5% от световната морска търговия и около 40% от контейнерния трафик на САЩ.

Броят на корабите, минаващи през Панамския канал, ще бъде намален от следващия месец заради сушата, причинена от климатичния феномен Ел Ниньо, съобщи операторът на стратегическия воден път, свързващ Атлантическия и Тихия океан.

От 3 септември броят на корабите, допускани през Панамския канал всеки ден, ще бъде намален от 36 на 34 поради ниските нива на водата в двете изкуствени езера, които захранват канала. От 15 септември броят на разрешените кораби ще бъде 32.

Централна Америка е в разгара на тежка суша, причинена от Ел Ниньо, метеорологичен феномен, който повишава температурите на повърхността в Тихия океан, като предизвиква промени във ветровете и валежите. В района на канала валежите от май до август са с 34% по-малко от историческата си средна стойност, съобщиха от администрацията, добавяйки, че се очаква още намаляване.

Панамският канал обработва 5% от световната морска търговия и около 40% от контейнерния трафик на САЩ. Каналът е предпочитан, защото намалява разходите и времето за транзит, особено за големи търговци на дребно и енергийните компании, които търгуват между Китай и останалата част от Азия, както и САЩ.

Операторът на канала заяви, че по-ниските нива на валежите във водосборния басейн на канала налагат мерки за укрепване на дългосрочната устойчивост на водния път. Вече са внедрени и други мерки за пестене на вода, като например намаляване на максималното газене  на плавателния съд във водата за най-големите кораби.

През 2023 г. нивото на водата в езерата, захранващи канала, бе толкова ниско, че операторите на водния път намалиха дневния брой на преминаващите кораби от 38 на 22. Тези ограничения доведоха до застой на корабите, а компаниите трябваше да търсят алтернативни маршрути.

Феноменът Ел Ниньо се случва средно на всеки две до седем години, а тазгодишното метеорологично събитие се очертава като едно от най-силните в историята.

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Ключови думи:

Панамски канал, Ел Ниньо

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