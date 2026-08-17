Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ураганът "Лала" остави над 200 хил. души без ток в Хавай

Стихията е довела до "невиждани наводнения"

Днес, 12:46
Щатските служители също така призоваха местните да останат по домовете си, след като беше съобщено за поне един загинал при автомобилна катастрофа. 
БГНЕС/ЕПА
Щатските служители също така призоваха местните да останат по домовете си, след като беше съобщено за поне един загинал при автомобилна катастрофа. 

Над 200 000 потребители останаха без ток в Хавай, след като ураганът “Лала” достигна Големия остров, преди да се превърне в тропическа буря, предават Ройтерс и БТА.

Щатските служители получиха съобщения за най-малко 100 повредени домове, заяви губернаторът на Хавай Джош Грийн. 

До обяд (местно време) “Лала” се движеше на запад-северозапад с близо 26 км/ч с максимални устойчиви ветрове близо до 105 км/ч, малко под прага на ураган от 117 км/ч, според последното предупреждение от Националния център за урагани. Предупреждение за тропическа буря остава в сила за Мауи, Оаху и Кауай. 

"Лала” засегна южните райони на Хавай с внезапни наводнения, определени от представители на местните власти като “невиждани досега”.

Щатските служители също така призоваха местните да останат по домовете си, след като беше съобщено за поне един загинал при автомобилна катастрофа. 

Всички летища в щата са вече отново отворени, но щатските служители посъветваха пътуващите да проверят с авиокомпаниите си за актуализации. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

тропическа буря, Лала, Хавай

Още новини по темата

2 фармакомпании ще платят $700 млн. на Хавай заради лекарство
10 Май 2025

Флорида се евакуира заради урагана Идалия

29 Авг. 2023

Остров Мауи съди енергийна компания заради пожарите

25 Авг. 2023

Властите на Хаваите не успели да предупредят хората за пожарите

17 Авг. 2023

Наказват служител на МВнР заради бедстващите студенти на Хаваите
14 Авг. 2023

Най-малко 89 сa жертвите на пожара в Хаваите

13 Авг. 2023

Пожарът на о. Мауи е най-голямото природно бедствие на Хаваите
12 Авг. 2023

Най-малко 36 души са загинали в горски пожар на Хаваите
10 Авг. 2023

Хавай обяви война на пластмасата
20 Март 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев успешно пребори олигарсите. В сънищата си!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки