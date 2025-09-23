Супертайфун приближава бреговете на Китай

ЕПА/БГНЕС "Рагаса" вече събори дървета, отнесе покриви на сгради и причини поне една смърт при свлачище в Северните Филипини, където хиляди хора потърсиха подслон в училища и евакуационни центрове

Китайските власти обявиха днешния ден за неработен и неучебен в Шънджън и още дузина големи градове в Южен Китай, които са общо население от десетки милиони души. Причината е приближаването на тайфуна "Рагаса", съобщи Франс прес.

Очаква се стихията да нанесе сериозни щети и всички хора са призовани да не напускат домовете си. Според метеоролози "Рагаса" ще връхлети сушата тази нощ местно време, предаде БТА.

"С изключение на спасителните екипи и хората, които осигуряват прехраната на населението, моля, не излизайте без необходимост", заявиха властите за управление на извънредни ситуации в град Шънджън. Те добавиха, че работните места и пазарите ще бъдат затворени от следобед.

Хонконг също затвори училищата и отмени полетите. Според предупрежденията на властите мощта на супертайфуна ще бъде сред най-разрушителните в новата история на града.

"Рагаса" вече събори дървета, отнесе покриви на сгради и причини поне една смърт при свлачище в Северните Филипини, където хиляди хора потърсиха подслон в училища и евакуационни центрове, предаде АФП. Супертайфунът се движи на запад като изключително опасна буря, със средни максимални ветрове от 230 км/ч в центъра си, докато се разгаря над Южнокитайско море, според метеорологичната служба на Хонконг.

Летището в Хонконг ще остане отворено, но ще има "значителни смущения в полетите" от 10:00 ч. по Гринуич днес до следващия ден, заявиха от летищните власти. Очаква се да бъдат отменени над 500 полета на "Катай Пасифик".

Хонконгската обсерватория заяви, че предстои да издаде трето по сила предупреждение за тайфуни, T8 - тогава бизнесът ще затвори и повечето транспортни средства ще спрат да функционират.