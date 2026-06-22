Стачка на автобусни оператори предизвика хаос в Санторини

Остров Санторини беше изключен днес от маршрута на два круизни кораба с близо 8000 туристи на борда. Причина за създалата се ситуация е спиране на работата на Съюза на туристическите бюра и автобуси на острова, обявено за днес, съобщава БТА, като се позовава на обществената телевизия ЕРТ.

От Съюза протестират заради ново правило за разпределение на пътниците през двете пристанища на острова, съобщава електронното издание "Ню мъни". Предвижда се 70% от пътниците са слизат на старото пристанище на Санторини, а 30% – на пристанището Атиниос, откъдето се осъществява организираният превоз към популярни дестинации. Местните власти твърдят, че промяната има за цел по-доброто насочване на на туристическия поток и справяне с въпроси, свързани с движението по пътищата и сигурността. Според представители на сектора обаче се създават предпоставки за влошаване на предлаганата на острова туристическа услуга.

Вследствие на тези развития два круизни кораба – Sinfonia и Norwegian Pearl, са отменили акостирането си на пристанищата в Санторини.

Създалата се ситуация на острова ще доведе до загуба от над 400 000 евро само в рамките на днешния ден, предупреждават представители на сектора, в лицето на Йоанис Брас - изпълнителен директор на Five Senses Consulting and Seatrade, специализирана в круизните дестинации, стратегическото планиране и пристанищните операции консултантска бутикова компания, съобщава електронното издание "Ню мъни". По думите му създалият се проблем не е само местен, но е показател за предизвикателствата, пред които е изправена страната.

Днес на острова е трябвало да пристигнат 7734 пътници. Според изчисленията за разходите на един пътник по време на престоя му на Санторини, които са около 55 евро, в днешния ден в местната икономика няма да влязат 425 000 евро.

Остров Санторини е една от най-популярните дестинации в Източното Средиземноморие. Всяка година той се посещава от около 900 000 туристи.