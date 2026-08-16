Русия цензурира автобиографията на папа Франциск

В Русия е цензуриран откъс от автобиографията на папа Франциск, в който той разсъждава, че „хомосексуалността не е престъпление“, съобщи "Медуза".

В автобиографията на папа Франциск "Надежда", издадена в Русия от издателство „Алпина“, е цензуриран откъс, посветен на разсъжденията на понтифика за еднополовите двойки и трансджендър хората.

В описанието на автобиографията се казва, че тя разказва за живота на Франциск „от семейството на италиански емигранти и детството в многонационалния Буенос Айрес до избирането му за папа и ръководството на Църквата“.

Теоложката Наталя Василевич сравнява издадения в Русия текст с оригинала и публикува в своя Telegram канал откъса, който е бил подложен на цензура. В него се разказва за декларацията, в която папата пише за благославянето на еднополови двойки, както и за срещите му с трансджендър хора. Отвореността към приемането, а съвсем не релативизмът или някаква промяна в доктрината - това е духът и същността на Fiducia supplicans, декларацията на Дикастерията за доктрината на вярата относно благославянето на двойки, намиращи се в нередовни ситуации, която подписах през декември 2023 г. Благославят се хората, а не отношенията. Това произтича от стремежа целият живот на онези, които търсят просветление и съпровождане чрез благословия, да не бъде свеждан до една ситуация или едно състояние. В Църквата са поканени всички, включително разведените, включително хомосексуалните хора, включително трансджендър хората. Когато група трансджендър хора дойде за първи път във Ватикана, те си тръгнаха оттам със сълзи на очи, трогнати от това, че ги хванах за ръце, целунах ги… Сякаш бях направил за тях нещо изключително. Но те са Божии деца! Те могат да бъдат кръщавани при същите условия като останалите вярващи, могат да бъдат кръстници при същите условия като останалите, както и да бъдат свидетели при сключването на брак. Нито една разпоредба на каноничното право не забранява това. В повече от шестдесет държави по света хомосексуалните и транссексуалните хора се смятат за престъпници; в около дузина държави за това е предвидено смъртно наказание, което понякога действително се изпълнява. Но хомосексуалността не е престъпление, тя е човешка реалност, и Църквата и християните не могат да останат безразлични пред лицето на тази престъпна несправедливост и не могат да реагират на нея нерешително. Те не са „деца на някакъв по-малък бог“; Бог Отец ги обича със същата безусловна любов. Той ги обича такива, каквито са, и ги съпровожда така, както съпровожда всеки от нас: оставайки близо до тях, проявявайки милосърдие и нежност. Ако Господ казва „всички“, тогава кой съм аз, че да изключвам някого? „Кажи ми кого изключваш и аз ще ти кажа кой си“, обичаше да повтаря дон Луиджи Ди Лиегро, основателят на римското подразделение на Caritas. Самият той беше син на мигрант, заминал за Южна Америка в търсене на работа и неведнъж получавал отказ. През целия си пастирски живот винаги съм приемал и съпровождал тези братя и сестри по същия начин като всички останали. И ако на някого се е случило лично да преживее „отхвърляне от страна на Църквата“, бих искал той да знае: това е било отхвърляне от страна на отделен човек в Църквата, защото Църквата е майка, която призовава и събира заедно всички свои деца."