В Испания влезе в сила дигиталната лична карта

Дигиталната самоличност официално влезе в сила в Испания. От днес всеки гражданин на страната може да използва мобилния си телефон за законна идентификация, предава БНР.

Министерството на вътрешните работи в Испания обяви пълното внедряване на приложението MiDNI, което служи като валидна форма на идентификация, точно както физическия документ. Това означава, че всички публични и частни учреждения ще бъдат задължени да приемат този дигитален формат.

Дигиталната лична карта може да се използва за всякакъв вид правни сделки, за да се докаже самоличност пред нотариуси, държавни учреждения, университетски процедури, за удостоверяване на пълнолетие, за регистрация в хотел, за наемане на превозно средство, за закупуване на билети, за закупуване на лекарства от аптеки и за гласуване.

Една от ключовите характеристики на приложението е, че предлага три опции за показване на документа. Първата включва само име и фамилия, възраст и снимка. Втората показва още пол и дата на валидност, а третата е пълноценно копие на физическата лична карта.

От вътрешното министерство подчертават, че приложението MiDNI не съхранява данни за самоличност на гражданите, а по-скоро позволява справка в реално време с отдела за управление на национални документи за самоличност. В случай на загуба или кражба, гражданите могат да анулират дигиталната версия, като го докладват на Националната полиция.