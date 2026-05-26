Движението по главния път Маказа - Комотини ще бъде пуснато до дни

В рамките на три до четири дни се очаква да бъде готова обходната отсечка, която заобикаля пропадналия заради свлачище участък от пътя Маказа – Комотини на главния път за Гърция. След завършването ѝ движението на автомобили ще бъде възобновено. Това съобщиха от областната администрация в Кърджали.

Информацията е потвърдена след телефонен разговор между областния управител на Кърджали Бисер Николов и заместник-управителя на област Източна Македония и Тракия, отговарящ за област Родопи в Комотини, Манолис Тапатзас.

Припомня се, че движението в участъка на гръцка територия беше спряно през февруари заради мащабно свлачище, което доведе до пропадане на пътната настилка и свличане на земни маси вследствие на обилни валежи.

В момента трасето е затворено в отсечката между пътен възел Калхас и пътен възел Нимфея, като трафикът е пренасочен по обходен маршрут. Той е по-тесен, с по-голяма денивелация и множество завои, което затруднява движението.

От областната администрация посочват, че е съществувала опасност маршрутът да не поеме увеличения трафик през летния туристически сезон. Пътят се използва не само от български граждани, но и от туристи от различни европейски държави, включително Румъния.

По информация на гръцки медии обходният участък с дължина близо половин километър вече е асфалтиран и маркиран, като се довършва поставянето на мантинели и пътна сигнализация.

Път I-5 „Кърджали – проход Маказа“ е част от европейския транспортен коридор Е85 и Паневропейски транспортен коридор №9, който свързва Северна и Източна Европа с Гърция и Егейско море.