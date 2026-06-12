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Бившият президент на Южна Корея е осъден на 30 години затвор

Днес, 10:03
Юн Сук-йол
БГНЕС
Юн Сук-йол

Съд в Сеул днес осъди бившия южнокорейски президент Юн Сук-йол на 30 години затвор по дело, в което се твърди, че той е наредил военни дронове да бъдат изпратени над Пхенян, за да помогнат за създаването на претекст за неуспешното обявяване на военно положение през 2024 г., съобщи агенция Йонхап, предават БТА и Ройтерс.

Централният окръжен съд в Сеул призна Юн за виновен в злоупотреба с власт и помагачество на врага, като заяви, че той е участвал в заговора за
нападението с дронове през октомври 2024 г. още от самото начало.

Юн отрече да е извършил престъпление. Адвокатите му заявиха, че той нито е наредил, нито по-късно е одобрил операцията, която според тях не е имала връзка с военното положение, а е била отговор на месеци наред изстрелвания от Северна Корея през границата на балони, пълни с боклук.

През април прокуратурата поиска 30-годишна присъда за Юн.

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Ключови думи:

Юн Сук-йол, Южна Корея

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