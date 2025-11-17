Медия без
Бивш премиер на Бангладеш получи смъртна присъда

Днес, 14:56
Бившата министър-председателка на Бангладеш Шейх Хасина беше осъдена днес на смърт заради престъпления срещу човечеството, предаде БТА, като се позовава на Ройтерс. На делото тя бе призната за виновна за разпореждането на смъртоносното потушаване на студентските бунтове миналата година.

Решението е взето няколко месеца преди парламентарните избори, насрочени за началото на февруари.

Народната лига – партията на Хасина, не е допусната за участие в изборната надпревара и членовете ѝ се опасяват, че присъдата на бившата лидерка може да предизвика нови размирици в страната. 

Съдът постанови присъдата на фона на строги мерки за сигурност и Хасина не присъстваше при обявяването на решението. През август 2024 г. тя избяга в Индия. 

Присъдата може да бъде обжалвана във Върховния съд. 

Синът на Хасина, който е и неин съветник, каза пред Ройтерс преди обявяването на решението, че тя няма да обжалва присъдата освен ако не дойде на власт демократично избрано правителство с участието на Народната лига.

Бангладеш

