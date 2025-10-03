Арестуваният руски танкер Boracay отплава в неизвестна посока

Задържаният вчера от френските власти танкер Boracay е напуснал френските териториални води. Все още не е ясно в каква посока се е отправил той, след като първоначалната му дестинация беше Индия. По данните на портала MarineTraffic съдът е отпътувал през Бискайския залив към Суецкия канал.

Френските власти към момента не са коментирали развитието на ситуацията. За момента не е ясно защо танкерът е освободен, след като вчера беше превзет от барети по подозрение за нарушаване на морското право. Дори имаше информация, че танкерът е служил като платформа за изстрелване на безпилотни самолети край бреговете на Дания.

Знае се, че капитанът на Boracay, който е китайски гражданин, както и първият му помощник са на борда на отпътувалия танкер. Те първоначално бяха задържани, като капитанът е обвинен в неподчинение на дадени заповеди. Той трябва да се яви пред френски съд през февруари 2026 г.

Boracay е под бенински флаг, но има подозрения, че е част от руския сенчест флот. Президентът на Русия Владимир Путин не потвърди, че танкелът е свързан със страната му, но нарече задържането му "пиратски акт".