Столична община и КЗП проверяват защо поскъпва ученическото хранене

Илияна Кирилова "Ученическото хранене не е просто търговска дейност, а грижа за здравето, развитието и благополучието на децата. Тук няма място за експерименти с цените", коментира столичният кмет Васил Терзиев.

Комисията за защита на потребителите и Столична община започват проверки на цените на ученическото хранене в София заради зачестили сигнали за повишение на цените в столовете в училищата, обявиха двете институции.

"Проверяваме фактите, говорим с всички страни и изискваме резултат. Ученическото хранене е чувствителна услуга и тук няма място за експерименти с цените. Решенията трябва да са реалистични, обосновани и в интерес на децата", заяви кметът на София Васил Терзиев.

В рамките на вече започналите проверки, КЗП е установила, че от 2026 г. има увеличение на крайните продажни цени на храната в част от ученическите столове в София. Затова ще проверява обосноваността на повишението по отношение на икономическата аргументация и добросъвестността при ценообразуването. Комисията вече е изискала от търговците доказателства за нуждата от промяна в цените. След анализ на предоставените документи ще бъде направена преценка за съответствие със закона, като се следи стриктно да не се допуска необосновано увеличение, свързано с прехода към еврото в периода на двойното обозначаване на цените. "Необосновано завишаване на цени, свързано с валутния преход, е недопустимо и ще бъде санкционирано в предвидените от закона размери от 5000 до 100 000 лв.", предупреждават оттам.

Паралелно с това Столична община контролира изпълнението на договорите с доставчиците на услугата "ученическо хранене" и спазването на договорените условия и цени - дали стриктно се изпълняват всички клаузи и какви са механизмите за индексация.

Конкурсите за ученическото столово и бюфетно хранене се провеждат по ред, определен в наредба на Столичния общински съвет. Те се провеждат след решение на общинския съвет, а комисията за избор на търговец е в състав от най-малко 8 представители на училището, училищното настоятелство, БАБХ, СРЗИ и др. Договорите се сключват за срок от 3 до 5 г., поради което в тях е предвидена клауза, даваща възможност за промяна на цената, но това е допустимо само при кумулативно изпълнени условия, сред които: ръст на официално обявения процент за инфлация за страната по данни на НСИ (такъв за 2026 г. все още не е определен), икономическа обосновка пред кмета на района и положително становище на дирекция “Образование” в Столична община, каквото не е получила нито една от фирмите-доставчици в края на 2025 г. или началото на 2026 г.

"Неспазените процедури и изисквания от страна на някои търговци ясно показва неправомерното увеличение на цените в районите Красно село и Възраждане. Кметът на р-н Възраждане потвърди, че фирмата доставчик на услугата в училища в района, която е увеличила едностранно цената на купон, незабавно ще върне старите цени, от преди последното увеличение на 5 януари, и ще възстанови наддадените пари на учениците като конкретни суми или чрез приспадане от следващи купони", се казва в съобщение на двете институции.

Търговците те призовават да спазват договорите си и да увеличават цените само ако това е икономически обосновано и подкрепено с реални доказателства, а гражданите - да подават сигнали. За столицата такива може да се подават и на https://call.sofia.bg/

Обяснение

Родителите на ученици от 32-ро училище в столицата са били скоро уведомени за повишаване на цените на купоните за хранене. За децата от 7-13 г. купонът вече струва 5.50 лв., а за 13-18 г. - 7.80 лв. Причината е "значително и трайно увеличение на разходите за приготвяне на храната, включително ръст в цените на основните хранителни продукти и суровини, енергийните ресурси, както и в разходите за труд и логистика".