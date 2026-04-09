Спортен треньор става регулирана професия

"Треньор по вид спорт" и "помощник-треньор по вид спорт" да станат регулирани професии. Това предлага просветното министерство с проект за допълване на Списъка на регулираните професии България.

Регулираната професия е професионална дейност, която е от обществена значимост или е от съществено значение за живота и здравето на хората и достъпът до която е подчинен на законови, подзаконови или административни разпоредби. През 2024 г. списъкът на регулираните професии бе актуализиран от МОН. Понастоящем в него са включени 82 професии - сред тях са освен традиционните лекар, фармацевт, медсестра, адвокат, архитект и т.н., и други като заварчик, машинист на енергийни котли, монтьор, пилот, корабен механик и др.

Предложението за включване на професиите "помощник-треньор по вид спорт" и "треньор по вид спорт" е постъпило с писмо от министъра на младежта и спорта през август 2025 г. Целта е да гарантира, че лицата, които тренират и подпомагат тренировъчния процес и работят с деца и подрастващи в организирания спорт, притежават нужните познания за извършване на дейността си безопасно и ефективно, но под контрола на по-квалифициран специалист. Регулацията цели да предпази здравето на младите спортисти в началните етапи на състезателната им подготовка.

От спортното ведомство са изтъкнали редица съображения за обществен интерес. "Ролята на помощник-треньора е критична в спортната подготовка независимо от възрастта и квалификацията на състезателя. Некомпетентната работа, дори под надзор, може да доведе до формиране на грешни биомеханични модели, които по-късно да се проявят като хронични травми от претоварване и да съкратят състезателната кариера", се мотивират оттам. Те добавят, че помощник-треньорът по вид спорт често участва в първоначалната селекция и развитие и неговата квалификация е гаранция, че този процес е ефективен и че потенциалът на състезателите се развива правилно от самото начало. "Неадекватната психологическа и педагогическа подготовка може да доведе до загуба на мотивация и преждевременно напускане на спорта, което е загуба както за индивида, така и за спортната система като цяло", посочват още от министерството.

Подобни са мотивите и за включване на "треньор по вид спорт" като защитена професия - да се гарантира, че лицата, които самостоятелно провеждат тренировъчна и състезателна дейност в спортните клубове, притежават високо ниво на професионална компетентност, основана на висше образование, което дава задълбочени познания в медико-биологичните и спортнопедагогическите дисциплини. "Физическото натоварване, когато се прилага без съобразяване с възрастта, здравословното състояние или нивото на подготовка на трениращите, може да доведе до травми, хронични увреждания или влошаване на съществуващи здравословни проблеми. При инциденти треньорите без необходимата подготовка могат да не окажат адекватна първа помощ", обясняват още от министерството защо е нужна регулация.