SoftUni пусна програма по интериорен дизайн

Нова програма по интериорен дизайн на SoftUni Creative дава шанс на хора без предишен опит да се обучат и развиват в тази сфера. Интериорният дизайн в България продължава да показва стабилно търсене, като всяка година се откриват нови възможности за креативни професионалисти, посочват от университета.

Програмата е само 4 месеца, през които интензивно и структурирано се дава цялостно решение за всеки, който иска да влезе в сферата. В обучението са включени професионални софтуери като AutoCAD, SketchUp и V-Ray, които са основни инструменти за всеки интериорен дизайнер. Програмата е практическа и ще се работи върху реални проекти, за да създадат участниците свое портфолио с идеи.

Обучението е 250 часа учебно съдържание с теория и практика и индивидуална помощ от ментори. Първата стъпка е безплатният курс Design Basics, който дава възможност на всеки да се запознае с основите на интериорния дизайн без ангажимент и без финансови рискове. Курсът включва запознаване с основите на интериорния дизайн, работа с базови концепции и принципи, възможност да се решават реални задачи.