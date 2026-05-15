Софийският фестивал на науката ни "разхожда" от микропластмаси до космическо инженерство

Софийски фестивал на науката 2026 135 събития са планирани по време на Софийския фестивал на науката от 14-17 май 2026 г.

Над 100 изследователи, инженери и практици от 12 държави събира 16-то издание на Софийския фестивал на науката. Той започна вчера в "София Тех Парк" и ще продължи до 17 май, когато ще се проведе финалът на българското издание на международния конкурс FameLab.

Учените ще участват в 135 събития, организирани в 5 зали, съобщават организаторите от фондация „Красива наука". На фестивала ще се представят изследователи от 14 института на Българската академия на науките.

В първия ден посетителите се включиха в практическа работилница за търсене на фосили от седиментни скали, водена от геолога Майкъл Санди. Гл. ас. д-р Виолета Караилиева от Националната художествена академия и доц. д-р Георги Авдеев от Института по физикохимия при БАН представиха връзката между металургията и изкуството от древността до дигиталната ера. А д-р Светослав Александров от БАН разказа как от България са открити кафяви джуджета и двойни звездни системи. Вечерта проф. Дейвид Нът от Imperial College London представи най-новите научни данни за психоактивните вещества и тяхното терапевтично приложение. Бе прожектиран и филм на National Geographic Society за тайния живот на пчелите.

Програмата в днешния втория ден започва в обедните часове. От 13.00 ч. в кино "Синема Сити" в Мол София ще бъде прожектиран образователният филм "Безопасно в интернет" на Андрей Хадживасилев, посветен на рисковете в онлайн пространството. По същото време в зала "Космос" детският нутриционист д-р Ирина Владимирова ще говори за здравословното хранене в училище и влиянието на храната върху мозъка и концентрацията на децата. От 15.00 ч. Цветелина Йорданова от ЕндуроСат ще представи образователните програми по космическо инженерство и професиите на бъдещето в космическия сектор, а в зала "Космос" създателите на Математическа академия Заная ще представят математическо шоу "Игра на числа".

От 16.30 ч. физикът д-р Стефан Николов ще разсее митовете около радиацията в събитие, посветено на 40-годишнината от аварията в Чернобил. Успоредно ще бъде прожектиран документалният филм "Моето име е Минко" за световно признатия учен проф. Минко Балкански. Вечерната програма започва от 18.00 ч. Доц. д-р Лъчезар Христов от Софийския университет ще представи работилница по химия с опити, изпълними в домашни условия. От 19.30 ч. доц. Жоана Прата от Португалия - една от най-цитираните учени по темата в света - ще говори за заплахата на микропластмасите за екосистемите и човешкото здраве. По същото време ще бъде прожектиран вторият епизод от "Тайните на пчелите".

В рамките на фестивала ще бъдат наградени и победителите в Осмото състезание по компютърна лингвистика за ученици, организирано от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин" при БАН.