Още месец може да се кандидатства за 300 лв. за ученици

Остава още един месец, в който родителите на деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас могат да кандидатстват за 300 лв. еднократна помощ. Парите се отпускат на всички деца от посочените класове в държавни, общински и частни училища, независимо от дохода на техните семейства.

Очаква се да бъдат подкрепени около 250 000 деца, а родителите на близо 145 000 деца вече са го направили. Повече от половината от тях вече са получили първия транш от 150 лв., а останалите ще получат средствата в следващите седмици, обясняват от социалното министерство.

Втората половина от общата сума от 300 лв. се изплаща в началото на втория срок, при условие че детето ходи редовно на училище.

Заявленията могат да бъдат подадени лично на място в дирекциите „Социално подпомагане“, с лицензиран пощенски оператор, както и по електронен път през портала на Министерството на електронното управление e-gov – www.egov.bg/wps/portal. Достъпът до него е възможен с персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите или на Националния осигурителен институт, както и с електронен подпис.