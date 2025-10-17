235 000 ученици са одобрени за 300 лв. помощ

Илияна Кирилова Помощта е за всички деца от 1., 2., 3., 4. и 8. клас от държавните, общинските и частните училища, независимо от дохода на семействата им.

234 000 деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас са получили еднократна помощ от 300 лв. от министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане, съобщиха от социалното ведомство.

Финансовата подкрепа се изплаща на два транша от по 150 лв. Първата половина се получава след кандидатстването, а втората - в началото на втория срок, при условие че детето ходи редовно на училище. Помощта се отпуска на всички ученици от първи, втори, трети, четвърти и осми клас от държавните, общинските и частните училища, независимо от дохода на техните семейства.

За следващата година вече има заявки, че социалното министерство ще иска да се включат и децата от останалите класове до осми клас.