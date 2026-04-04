МОН върна финансирането на двете неделните училища в Чикаго

Двете български училища в Чикаго, които в края на миналата година бяха изключени от Списъка на българските неделни училища в чужбина за 2025/26 г., са върнати обратно в него. Това става ясно от заповед на служебния просветен министър проф. Сергей Игнатов.

Става дума за Малко българско училище, Елк Гроув Вилидж и Българско неделно училище "Малката България", Илинойс, САЩ, които функционират към организацията "Малко българско училище в Чикаго". В началото на декември те се оплакаха от спряно финансиране след скандал с генералния консул Светослав Станков. Училищата го обвиниха в неправомерни действия, а той - в отказ да бъде допуснат да осъществи контрол. Консулът бе защитен от над 25 български училища, детски градини, културни и обществени организации в района на Средния Запад, които подписаха петиция в негова подкрепа.

Тогава от МОН обясниха, че организацията фактически е блокирала дейността по контрол на българските неделни училища, които са вменени на Генералното консулство. Оттам заявиха, че прекратяват финансирането, за да защитят публичния интерес и предоставения публичен ресурс за тяхната издръжка, но изразиха готовност да ги включат отново в списъка, ако те предоставят възможност за проверка и ефективен контрол. Очевидно това следва да е се е случило. Очакваме отговорите на МОН за мотивите за връщането им в списъка.