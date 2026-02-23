МОН променя критериите за ползване на Студентския дом

Националният студентски дом ще бъде отворен за всички студенти, като се създадат възможности за организиране на различни събития и обособяване на споделени пространства за учене и творчество. Това заяви новият министър на образованието проф. Сергей Игнатов след две последователни срещи с Националното представителство на студентските съвети и с част от другите 8 организации, помещаващи се в сградата на дома - "Студентина" и Студентското общество за компютърно изкуство.

Ще бъде разработена идейна концепция за управлението на Дома, която ще бъде публикувана за обществено обсъждане. За целта ще бъде създадена работна група между МОН, Студентския дом, Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и организациите, ползващи помещения в Дома, стана ясно още на срещата.

"Това е сграда, изградена с дарение и завещана да се използва от студентите и ние ще предприемем всички действия да я отворим за тях", подчерта проф. Сергей Игнатов. Той бе категоричен, че никой студент няма да бъде гонен от сградата, но същевременно ще се прекрати и практиката голяма част от помещенията да бъдат отдавани на отделни организации безвъзмездно и за дълъг срок без обективни критерии за това. "Подаваме ръка на всички студенти и студентски организации и искаме заедно да създадем устойчив модел за развитието и пълноценното използване на Националния студентски дом", коментира той.

От изявлението му не става напълно ясно дали 8 от 9-те организации, помещаващи се в сградата (без НПСС), трябва да напуснат помещенията, които са обитавали, каквито разпореждания получиха те наскоро от предишния екип в МОН. Новите правила обаче очевидно ще имат своите последствия - вероятно някои от организациите, които осъществяват дейности за студенти, като например "Студентина" и Студентското общество за компютърно изкуство, ще продължат да ползват кабинетите, а други, нямащи посетители, ще трябва да ги освободят.

За днес бяха планирани два протеста - срещу решението на МОН, организиран от "изгонените" организации, както и на Националното представителство на студентските съвети, подкрепящо изработването на нова концепция. Вторият бе отменен след среща с просветния министър. За първия засега няма нова информация от организаторите му дали ще се състои.

Предистория

Около Студентския дом, намиращ в идеалния център на София, последните дни се появи сериозно напрежение, предизвикано от намерението на МОН да изготви нови правила и концепция за ползване на помещенията му и превръщането му в "отворено пространство за студентски инициативи, изкуство, култура и събития". Заради това 8 от 9-те организации, ползващи кабинети в сградата (без НПСС), получиха уведомления за напускане, на което те остро се противопоставиха. Сградата на Националния студентски дом е публична държавна собственост и паметник на културата. Помещенията ѝ не се отдават под наем, а безвъзмездно след конкурс. Въпреки че 8-те организации са спечелили конкурс за ползването им през 2025 г., договор с тях не е сключен.

Причина за това е била проверка на МОН, задействана още преди 1 г. Тя е показала редица нередности - мръсни стаи с олющени стени и разкъсан мокет, разпадащи се мебели, бутилки с алкохол и т.н., намерени в един от кабинетите, обитаван близо 30 г. от една и съща организация. За десет месеца, между 5 и 15 човека средно са посещавали помещенията на въпросните организации, като според МОН не може да се установи дали записаните посетители са студенти. Годишните отчети на организациите са правени формално и от тях не става ясно къде и какви събития са провеждани и колко студенти са участвали в тях, твърдят от министерството. Оттам са установили и че някои организации са регистрирани с "частна полза“, т.е. реализират приходи от своята дейност и същевременно ползват безвъзмездно предоставените помещения. "Актуализирането на Правилника за устройство и дейността на Националния студентски дом, както и новите правила и изисквания към ползвателите на помещенията, ще гарантират провеждането на дейности, които действително са в подкрепа на студентската общност, а не в частен интерес", гласеше преди дни позицията на министерството. Оттам заявиха, че организациите ще могат и занапред да имат достъп до помещенията, но само ако реализират събития или инициатива в полза на студентите.

Част от обитателите на дома вече отрекоха критиките на МОН. Те заявиха, че редовно правят отчети за събитията си, че събират много повече хора, но вечер, когато проверителите от МОН ги няма, както и че дейностите им са безплатни и отворени за студенти и младежи, въпреки че не се ограничават само с тях, а пускат и по-възрастни посетители.