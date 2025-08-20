Медия без
251 училища са с новоизбрани директори

Нови началници ще имат общо 280 образователни институции

Днес, 11:51
Илияна Димитрова

Директори на 280 образователни институции бяха избрани при проведените на два етапа конкурси, съобщиха от МОН.

С нови директори започват учебната година 251 училища. Избрани са и титуляри на 17 центъра за специална образователна подкрепа, 8 центъра за подкрепа на личностно развитие, три регионални центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и на Държавния логопедичен център.

През юли бяха стартирани общо 442 изборни процедури за държавни и общински училища, както и за центрове за специална образователна подкрепа, центрове за личностно развитие, регионални центрове за приобщаващо образование и Държавния логопедичен център. Институциите с избрани директори представляват около 63% от тези, които се нуждаеха от нови началници. Останалите засега остават с временно изпълняващи длъжността.

Съгласно правилата в първия етап кандидатите решаваха тест, генериран в деня на изпита и който е единен за цялата страна. На следващия етап всеки един от кандидатите трябваше да представи концепция за развитие на съответната образователна институция. Заедно с нея на самия изпит се решаваха и два конкретни казуса пред комисията за избор, поясниха от МОН.

Оттам припомнят, че общо подадените заявления за обявените конкурси бяха 765, като някои кандидатстваха за повече от една позиция. За 82 от обявените институции нямаше подадени заявления и процедурите бяха прекратени, а за други 80 не бе избран кандидат. Всички те ще се ръководят от временно изпълняващи длъжността до следващ конкурс.

 

 

Ключови думи:

директорски конкурси

