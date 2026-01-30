Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Търсим общо финансиране от Брюксел за жп магистрала Солун-София-Букурещ

България, Гърция и Румъния обсъждат общи транспортни проекти

30 Яну. 2026Обновена
Вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов е домакин на четиристранна среща за транспортен коридор Север-Юг.
EPA/БГНЕС
Вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов е домакин на четиристранна среща за транспортен коридор Север-Юг.

България, Гърция и Румъния се договориха да търсят общо европейско финансиране за високоскоростна жп линия, която да свързва Атина, Солун, София и Букурещ.

Днес висши държавници на трите страни-членки на ЕС и представители на Европейската комисия обсъждат съвместно сътрудничество в рамките на транспортния коридор, който свърза Балтийско, Черно и Егейско море, на среща в София, чийто домакин е вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

Караджов обяви, че заедно с гръцката страна ще се търси съвместно кандидатстване за европейско финансиране за бързоскоростна железопътна магистрала  по т.нар. Западна ос от Атина през Солун, София и Букурещ. 

„Планираме до 2027 г. да осигурим висококачествен пътнически железопътен транспорт между Солун и София. Това означава, че всички подготовки, организация и необходимите стъпки вече са в ход“, заяви министърът на транспорта на Гърция Константинос Киранакис.

Министър Караджов обяви, че трите държави ще работят в пълен синхрон при планирането, проектирането, издаването на разрешителни и реализацията на инфраструктурните проекти в рамките на коридора Север-Юг, за да се избегнат забавяния, прекъсвания и бюрократични пречки.

Сред приоритетите за България Караджов открои ускоряването на проекта за нов мост над Дунав между Русе и Гюргево, както и обсъждането и планирането нови мостове над реката. 

Друга важна задача е укрепването и възстановяването на фериботните връзки по Дунав, като най-голям приоритет е фериботът Русе – Гюргево, който в момента не оперира.

„Преминаваме към етапа на реализацията. България е готова да работи дисциплинирано, в координация с партньорите си и с ясно разписани срокове“, подчерта още Караджов.

За Румъния също е приоритет изграждането на нов мост над Дунав, заяви пред журналисти държавният секретар на инфраструктурата и транспорта на Румъния Йонут Кристиан Савою, без да уточнява къде точно да бъде този мост. 

 „Фокусирани сме върху няколко ключови проекта в Румъния – свързването на Констанца с Бургас, рехабилитацията и модернизацията на съществуващия мост Гюргево–Русе, изграждането на нов мост над Дунав и развитието на нови транспортни линии, както магистрали, така и  жп линии“, уточни той.

Румъния работи и върху подобренията по участъците Видин – Калафат - Крайова, които ще позволят по-добра връзка с Украйна и Република Молдова.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

жп линия, високоскоростна жп линия

Още новини по темата

Жп линията Белград-Будапеща ще бъде открита на 20 февруари
04 Дек. 2025

Кабинетът отпусна още 238 млн. лв. за жп ремонти
21 Май 2025

Виетнам инвестира $8 млрд. в жп връзка с Китай
19 Февр. 2025

Македонски вицепремиер: България строи два пъти по-скъпо
08 Септ. 2024

Китай заобикаля Русия с жп линия към Европа

27 Юли 2024

РС Македония намери 500 млн. евро за 24 км ЖП-отсечка до България
12 Дек. 2023

Китай пусна високоскоростна жп линия близо до Тайван
28 Септ. 2023

ЕК одобри 110 млн. евро за модернизация на жп линията София-Калотина
15 Юли 2022

Започна строителството на най-дългия жп тунел в страната
15 Юли 2021

ТИР падна и се запали върху жп линията Русе - Велико Търново
02 Окт. 2020

Правителството одобри близо 900 милиона лева за пътни проекти
08 Авг. 2019

Брюксел дава 275 млн.евро за високоскоростна жп линия от Истанбул
11 Юни 2019

Влак прегази мъж в София
27 Апр. 2019

А кога ще довършим пътните проекти на Абдул Азис?

17 Дек. 2018

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ