Търсим общо финансиране от Брюксел за жп магистрала Солун-София-Букурещ

EPA/БГНЕС Вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов е домакин на четиристранна среща за транспортен коридор Север-Юг.

България, Гърция и Румъния се договориха да търсят общо европейско финансиране за високоскоростна жп линия, която да свързва Атина, Солун, София и Букурещ.

Днес висши държавници на трите страни-членки на ЕС и представители на Европейската комисия обсъждат съвместно сътрудничество в рамките на транспортния коридор, който свърза Балтийско, Черно и Егейско море, на среща в София, чийто домакин е вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

Караджов обяви, че заедно с гръцката страна ще се търси съвместно кандидатстване за европейско финансиране за бързоскоростна железопътна магистрала по т.нар. Западна ос от Атина през Солун, София и Букурещ.

„Планираме до 2027 г. да осигурим висококачествен пътнически железопътен транспорт между Солун и София. Това означава, че всички подготовки, организация и необходимите стъпки вече са в ход“, заяви министърът на транспорта на Гърция Константинос Киранакис.

Министър Караджов обяви, че трите държави ще работят в пълен синхрон при планирането, проектирането, издаването на разрешителни и реализацията на инфраструктурните проекти в рамките на коридора Север-Юг, за да се избегнат забавяния, прекъсвания и бюрократични пречки.

Сред приоритетите за България Караджов открои ускоряването на проекта за нов мост над Дунав между Русе и Гюргево, както и обсъждането и планирането нови мостове над реката.

Друга важна задача е укрепването и възстановяването на фериботните връзки по Дунав, като най-голям приоритет е фериботът Русе – Гюргево, който в момента не оперира.

„Преминаваме към етапа на реализацията. България е готова да работи дисциплинирано, в координация с партньорите си и с ясно разписани срокове“, подчерта още Караджов.

За Румъния също е приоритет изграждането на нов мост над Дунав, заяви пред журналисти държавният секретар на инфраструктурата и транспорта на Румъния Йонут Кристиан Савою, без да уточнява къде точно да бъде този мост.

„Фокусирани сме върху няколко ключови проекта в Румъния – свързването на Констанца с Бургас, рехабилитацията и модернизацията на съществуващия мост Гюргево–Русе, изграждането на нов мост над Дунав и развитието на нови транспортни линии, както магистрали, така и жп линии“, уточни той.

Румъния работи и върху подобренията по участъците Видин – Калафат - Крайова, които ще позволят по-добра връзка с Украйна и Република Молдова.