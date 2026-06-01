Само още 30 дни банки и пощи обменят безплатно левове

От 1 юли за услугата ще се събират такси

Днес, 09:39
БНБ ще продължи да обменя левове безсрочно и безплатно.

Остават 30 дни - до края на юни, през които може да обмените безплатно изостаналите левчета и стотинки в офисите на банките и на "Български пощи". Обменът ще продължи и след 30 юни, но срещу заплащане на съответните такси.

В клоновете на “Български пощи" всеки може да обмени до 1000 лв. на ден, а в отделни клонове - до 10 000 лв. при предварителна заявка, подадена 3 до 5 работни дни по-рано. Банките искат да бъдат предупредени за суми над 30 хиляди лв., като е необходимо заявката да се подаде три работни дни по-рано.

До края на 2026 г. търговските банки и “Български пощи" нямат право да отказват обмен. 

Българската народна банка ще продължи да извършва обмена безплатно и без комисиони безсрочно.

