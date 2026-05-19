Гълъб Донев освободи зам.-шефа на митниците

Пламен Павлов - зам.-директор на Агенция "Митници", е бил освободен от поста му днес. За това съобщиха от пресцентъра на агенцията.

Това е станало със заповед на финансовия министър Гълъб Донев, която влиза в сила от утре, 20 май.



Вчера стана ясно, че Донев е освободил и директора на митниците Георги Димов. На неговото място беше назначен Николай Шушков - кадър от системата на митниците, заемал множество длъжности. Известен е и с това, чеп рез 2016 г. е оглавил инициативния комитет в Благоевград за избор на Румен Радев за президент.