Гълъб Донев освободи зам.-шефа на митниците

Днес, 18:47
Илияна Кирилова

Пламен Павлов - зам.-директор на Агенция "Митници", е бил освободен от поста му днес. За това съобщиха от пресцентъра на агенцията.

Това е станало със заповед на финансовия министър Гълъб Донев, която влиза в сила от утре, 20 май.

Вчера стана ясно, че Донев е освободил и директора на митниците Георги Димов. На неговото място беше назначен Николай Шушков - кадър от системата на митниците, заемал множество длъжности. Известен е и с това, чеп рез 2016 г. е оглавил инициативния комитет в Благоевград за избор на Румен Радев за президент.

