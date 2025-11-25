Германия пуска търгове за нови газови централи през март

Германия планира да проведе търгове за изграждането на нови газови електроцентрали през март 2026 г., съобщи министърът на икономиката Катерина Райхе.

Германия, която изключи последните си АЕЦ преди две години и се стреми да премахне постепенно въглищата, се нуждае от гъвкави източници на енергия, каквито са газовите електроцентрали, за периодите, в които вятърните и соларните мощности не са активни, посочва Вloomberg.

След неотдавнашното споразумение на управляващата коалиция Райхе е „оптимистично настроена“, че условията на търговете ще бъдат обявени преди Коледа.

Тя обяви също, че Министерството на икономиката ще представи критерии за класиране на заявките за присъединяване към мрежата през първото тримесечие на 2026 г. В момента има огромно забавяне при свързването на батерии, центрове за данни или фабрики, тъй като мрежовите оператори са претоварени с множество заявки.

Райхе каза също, че ще бъдат преразгледани строгите условия за снабдяване на енергийните мрежи с интелигентни измервателни уреди. Високите изисквания за инсталиране на умни устройства са оправдани с нарастващите атаки срещу инфраструктурата на страната, но „са необходими умереност и баланс“, подчерта министърът.