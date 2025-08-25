Седмичен хороскоп

Овен

Бъдете конкретни

През тази седмица не прекалявайте в каквото и да било. Има вероятност емоционалните ви реакции да попречат на пресметливия ви реализъм. Ако не бъдете практични, шансовете ви за успех ще намалеят. Бъдете конкретни при представяне на собствено предложение, а и при убеждаването от ползата за хора, които то засяга. Помнете, че при всяка групова дейност се изприказват много приказки, но трудно се стига до решение. Не се оставяйте обичайната практика и вкоренените навици да ви връзват ръцете. За онези от вас, които търсят нова любов, седмицата е подходяща да се включат в непознати компании, но трябва да държат настрана от интимните си увлечения приятелите си. Хубаво е, ако се активизирате през уикенда за делова дейност. Така мнозина ще се подготвят за промените, които ги очакват в понеделник. Вторник носи печалба, сряда е успешна, а петък идва с новини.

Телец

Творчески проекти

Настъпващата седмица ще е успешна и щастлива за вас, поне що се отнася до светския ви живот. Приемайте всички предложения, които според преценката ви ще подпомогнат по-нататъшния ви професионален напредък. Ще ви се открие възможност за работа по творчески проекти, които са важни за вас, но няма да попречат на стремежа ви към развлечения. Не е необходимо да се охарчвате прекалено много, за да прекарате добре. Възможно е влиятелни приятели да ви поканят някъде. Няма да сбъркате, ако обърнете повече внимание на удоволствията, отколкото на работата. Вероятно досега в известна степен сте пренебрегвали желанията на партньора или семейството си - сега направете всичко възможно да поправите положението. Понеделник ви носи късмет, вторник е благодатен за контакти с влиятелни личности. След сряда обаче избягвайте конфликтите.

Близнаци

Потърсете подкрепа

Още в началото на седмицата ще имате възможност да поставите началото на проект, който ще ви носи добри приходи, но в същото време ще играе важна роля в личния ви живот. Залагайте на динамиката, но оставете и достатъчно пространство за романтиката! До сряда мнозина ще осъзнаят, че сами не биха могли да се справят с по-голяма част от предизвикателствата, които възникват в професионалната сфера. Постарайте се да не предизвикате своя финансова криза с неправилно преценени действия или вложение. Около вторник мнозина ще трябва да се справят с някои непредвидени плащания, които, ако не прецените по най-добрия начин, рискувате да нарушат баланса ви. Преодолейте ограниченията, наложени ви от средата, като проявите повече борбен дух. В края на седмицата се постарайте да не осъществявате деловите си проекти в последния момент.

Рак

Налага се избор

Още в понеделник ще сте поставени пред избор, който може да промени живота ви и да го тласне в изцяло нова посока. Изискванията към вас ще са изключително високи, но от вас зависи по какъв начин ще се справите. Действайте с голяма доза резервираност към улесненията, които уж ви предлага колега или делови познат. При добро желание ще имате възможност да стартирате някои промени на работното място, които ще подобрят чувствително обстановката около вас. Постарайте се да проявите доза съобразителност, за да можете още по-успешно да се справите с отправените ви предизвикателства. Постарайте се да не критикувате заобикалящите ви в професионален и личен план, защото е малко вероятно това да ви донесе каквито и да било преимущества. Контролирайте сприхавия си нрав, но и използвайте максимално потенциала си. След четвъртък е време да разрешите окончателно въпроси, които сте отлагали.

Лъв

В спокойно русло

Идващата седмица ще е по-добра от миналата. Преценете по-обективно сегашното си положение и ще успеете да се отърсите от тревогите си. Обстоятелствата не са толкова лоши, колкото ви се струва. Ако съумеете да организирате мислите си в по-напредничава посока, нещата ще тръгнат в по-спокойно русло. На вас обикновено ви е нужно повече време за решения, отколкото на представителите на другите знаци. В състояние сте обаче да се изненадате от собствената си непоколебимост, щом веднъж сте го направили. Ако някой ви създава трудности, установете каква е причината, а не се поддавайте на емоции. Подкрепа и насърчение ще получите от семейството. Уикендът носи идеи за парични печалби. В понеделник ще действате сполучливо във всичко. Вторник носи новини и пътуване. Сряда обаче предразполага към загуби. Четвъртък ви дава шанс за печалби и стабилизация. Петък е хубав за финансова реализация.

Дева

Влагате въображение

За вас никак няма да е трудно да следвате звездния съвет - влагайте въображение във всичко, което правите през тези седем дни. Скъсайте с традиционното, ако имате по-добро предложение. Никъде не е казано, че определена работа трябва да се върши по точно определен начин. Опитайте и ако резултатът е същият, а защо не и по-добър, значи сте се справили добре. Изпробвайте изпълнението на някаква нова идея по нетрадиционен начин, така че да не хабите много време и усилия. Ще видите, че ще се справите. Любознателният ви ум ще ви води в коренно различна посока. Затова е важно да не пилеете силите си - защо другите да ви настигнат, когато можете да сте далеч пред тях. Уикендът е благоприятен и ще ви зарадва с хубаво известие. Понеделник дава шанс за материална сполука. Изпълнен с новини и нови възможности е и вторник. Сряда ще върне мнозина от зодията към спомени от миналото. Четвъртък и петък са трудни.

Везни

Чакайте неприятности

Тази седмица за вас започва ведро, приятно и конструктивно. Близък познат може да каже или да направи нещо, от което ще се почувствате изключително поласкани. В същото време някой друг ви крои някаква неприятност. Най-вероятно това е човек, който говори или се представя от ваше име, а действа нахално или половинчато. Възможно е някой, който стои по-високо от вас в йерархията, да ви залъгва с лъжливи обещания и извинения, затова приемайте каквито и да било обвързвания, включително и професионални, в писмен вид. Критичният ви ум ще ви подскаже, че не е разумно да очаквате всички около вас да са надеждни. Внезапно възникналите проблеми са отстраними. Уикендът е доста хубав и успешен. В понеделник ще действате безкомпромисно. Вторник е по-спокоен, а сряда носи материални придобивки и печалби. В последните два дни на седмицата ще се радвате на напредък и реализация.

Скорпион

Хващайте се за работа

Работата, както и цялостни въпроси около професионалната ви кариера не ви дават мира и заемат водещо място в приоритетите ви. Разговори с хора на отговорни постове ще ви помогнат да разберете какво точно се иска от вас и как да го направите. Седмицата може да се окаже доста благоприятна за вашето благоденствие, тъй като приятелите ви все така ще се представят откъм положителната си страна. И събитията ще се развиват във ваша полза, така че се захванете за работа. Ако все още полагате усилия за развитието на една интимна връзка, ще ви се наложи да изчакате, за да видите как ще се развият сърдечните ви дела. Почивните дни ще се окажат много благоприятни в любовно отношение. Понеделник е благоприятен, а вторник предоставя новости. Сряда е чудесна за споразумения и обединяване с някого. Четвъртък ще ви донесе доста работа, а в петък владейте добре нервите си.

Стрелец

Прекалено много емоции

През идващата седмица ще сте особено чувствителни и няма да допуснете някой да се отнася пренебрежително към вас, а още повече да ви критикува. Каквото ви е на ума, това ще ви е на устата и в никакъв случай няма да сте склонни на отстъпки, дори и да виждате, че не сте особено прави. Обмислили сте какво и как да правите и нямате никаква причина да променяте нещо. В деловите контакти и разговори бъдете сдържани и не влизайте в конфликти. Такива са възможни с влиятелни хора и, естествено, не са за предпочитане. Стриктността ще ви накара да не пилеете времето си дори и с човека до вас. Ще действате според поговорката "Времето е пари", но ще искате по много и от двете. При всички случаи идващите седем дни ще ви предоставят множество предизвикателства. Уикендът носи за мнозина път, вероятно за почивка. Вторник обаче ще е ядовит заради неуредици, а в сряда ще имате променливо настроение.

Козирог

Спокойствие

За мнозина представители на знака се очертава една спокойна седмица, в която едва ли ще се случи нещо кой знае колко важно. В края й навярно ще сте благодарни за тази липса на активност. Избягвайте мероприятия, свързани с доста хора. Направете всичко възможно да превърнете седмицата в приятна за семейството или най-близкия си човек. Пътуванията за посещения на роднини едва ли ще оправдаят очакванията ви. Ще имате възможност да прегледате финансовите си дела и сигурно ще намерите къде да вложите спестяванията си изгодно - най-вероятно това ще е някаква голяма покупка. Всички бъдещи ходове, които ще предприемете, трябва да се планират най-щателно още отсега. Ако предприемете подходящи стъпки, нещата ще са наред. През уикенда мнозина ще разрешават успешно проблемите си. В понеделник се пазете от грешки. Вторник носи много работа, а сряда - новини.

Водолей

Парични изкушения

Напълно вероятно е през тази седмица някой да ви изкуши с търговска или финансова спекулация. Най-напред направете щателна и обективна преценка на фактите. Няма никакъв смисъл, типично е за вас да се впуснете с главата напред, защото скоро ще ви стане ясно, че трябва да се оттеглите, защото ви липсва нужната подкрепа. Опитайте се да се поставите на мястото на другите и наблюдавайте за известно време нещата отстрани. Сигурно ще разберете, че е по-добре да се възползвате от творческото си въображение, за да печелите парите си - тази седмица е добра за идеите ви - вдъхновени и необикновени. Струва си да опазите една връзка, въпреки че е доста поизтъркана - опитайте да я възстановите. Предстоят ви промени, които започват през уикенда. Понеделник се оказва печеливш. Във вторник се очертават загуби. В сряда ще разрешите проблем. Четвъртък ви дава шанс за начало на нещо ново.

Риби

Дни за бизнес

През настъпващата седмица духът и тонусът ви ще са по-високи от обичайното, но това не бива да ви подтиква към нетактичност. Звездните влияния са благоприятни за бизнес и сделки с хора отдалеч, които са си поставили за цел да печелят чрез някакви инвестиции. Проучванията, в които ще участвате, могат да разкрият нови перспективи за финансова печалба. На работното ви място ще са склонни да уважават вашата енергичност и проявите ви на силен характер. Обаянието доста ще ви помогне в професионалния живот. Що се отнася до сърдечните дела, възможно е да насилвате късмета си, без дори да го съзнавате. Вероятната причина е, че в партньора си няма да срещнете обичайната отзивчивост - може би е прекалено зает. Неделя ще ви срещне с приятели. В понеделник ще имате материален успех и печалби. Очаквайте ги и в четвъртък, а в петък - предложение.